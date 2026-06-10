Come combattere il caldo in casa: le piante da avere subito questa estate

Con l'arrivo dell'estate anche rilassarsi all'interno delle nostre case può diventare difficile: il caldo torrido è l'afa che ogni anno si fanno più opprimenti rischiano di trasformare le mura domestiche in un forno. In questo ambito anche le piante da appartamento possono rivelarsi utilissime: alcune specie botaniche in particolare sono dotate di proprietà "anti-afa".

Piante da appartamento che rinfrescano gli ambienti

L'innalzamento delle temperature porta spesso ad azionare ventilatori e condizionatori per raffrescare gli spazi interni. Questi dispositivi però, non solo rischiano di arrecare danni alla salute, ma contribuiscono ad aumentare l'inquinamento atmosferico e a far lievitare le bollette.

Le piante da interni, al contrario, non solo purificano l'aria rendendo gli spai più salubri, ma non incidono minimamente sulle bollette energetiche. Alcune varietà non solo abbelliscono le stanze, ma con le loro proprietà possono essere considerate veri e propri "raffrescatori naturali". Ecco 10 specie vegetali da tenere in casa quest'estate per ridurre il calore e l'umidità.

Aloe vera

La conosciamo per le sue numerose virtù lenitive e rinfrescanti, ma non è solo il gel presente all'interno delle sue foglie a svolgere un'azione benefica. Grazie alla sua capacità di rilasciare vapore acqueo attraverso la traspirazione infatti, la pianta di aloe vera si dimostra un ottimo raffrescatore naturale.

Per garantirgli una crescita rigogliosa, il vaso dovrebbe essere collocato in un punto in cui arrivi molta luce diretta, e innaffiato regolarmente, controllando che il terreno sia asciutto prima di procedere con una nuova irrigazione.

Kentia

La Kentia aiuta a purificare l'aria eliminando sostanze nocive come formaldeide e benzene, e contribuisce ad aumentare l'umidità grazie alla traspirazione. Le sue ampie foglie offrono una grande superficie per l'evaporazione dell'acqua, rinfrescando l'ambiente.

Prendersi cura della kentia è estremamente semplice: predilige un terreno ben drenato e va annaffiata regolarmente, lasciando asciugare leggermente il terreno tra un'annaffiatura e l'altra, e concimata ogni 2/3 mesi tra la primavera e l'estate.

Spathiphyllum

Conosciuto anche con il nome di Giglio della pace, lo Spathiphyllum è una pianta perfetta per depurare l'aria, rimuovendo sostanze come benzene e formaldeide. Tra le sue proprietà rinfrescanti troviamo la capacità di aumentare l'umidità e rilasciare vapore acqueo tramite la traspirazione. Questo contribuisce a creare un microclima più fresco e umido, ideale per attenuare l'afa nelle giornate più calde.

La pianta predilige la luce indiretta e un terreno sempre umido ma ben drenato. Va annaffiata regolarmente, evitando ristagni d'acqua, e concimata ogni 2/3 mesi tra la primavera e l'estate.

Ciclamino

Tra le piante capaci di creare un microclima più piacevole rilasciando il vapore acqueo tramite la traspirazione c'è anche il ciclamino. Questa pianta potrebbe essere l'alleata perfetta da tenere nella camera da letto in estate, visto che, tra le sue proprietà, c'è anche quella di favorire un sonno ristoratore.

Considerata da molti una pianta con effetto calmante, non richiede grandi attenzioni: sarà sufficiente annaffiarla regolarmente e ricordarsi di aggiungere un po' di concime all'acqua di irrigazione ogni 2/3 mesi per avere una bella pianta fiorita, che svolge anche un'azione rinfrescante e ristoratrice.

Calathea

La Calathea è una pianta originaria delle foreste pluviali tropicali ed è abituata a vivere in un habitat caratterizzato da elevati livelli di umidità. Coltivarla in casa significa scegliere una specie perfetta per creare all'interno un microclima ideale nelle giornate più torride.

Non solo la Calathea è una pianta molto bella da vedere, ma rilascia vapore acqueo in grande quantità attraverso la traspirazione, grazie anche alle sue grandi foglie che costituiscono una superficie ampia per l'evaporazione acquea. Luce indiretta, un terreno umido e ben drenato, e annaffiature regolari sono gli ingredienti preziosi per garantirsi una Calathea sempre pronta a stupire chiunque la guardi.

Palma Areca

Con le sue fronde piumate assicura un effetto decorativo davvero sorprendente, mentre la sua presenza consente di avere un livello di umidità ottimale in casa. La Palma Areca non solo rilascia vapore acqueo, ma si presenta come una pianta decorativa davvero particolare.

Anche in questo caso non sono necessarie cure particolari: sarà sufficiente posizionarla in un punto in cui la luce arriva in modo indiretto, ricordarsi di innaffiarla regolarmente e nebulizzare le sue foglie, e aggiungere un po' di concime all'acqua ogni 2/3 mesi per garantirsi un angolo verde davvero molto piacevole.

Ficus Benjamin

Pianta tropicale adatta per essere coltivata in vaso all'interno, il Ficus Benjamin offre ampie foglie che si trasformano in superficie considerevole per l'evaporazione dell'acqua. Ciò le consente di umidificare gli ambienti, rendendo più piacevole il soggiorno nelle stanze anche nelle giornate estive più torride. Tra le sue qualità c'è anche quella di purificare l'aria.

Anche in questo caso siamo davanti a una specie vegetale che non richiede grandi attenzioni: un posizionamento a luce indiretta, il terreno ben drenato e umido e la concimazione ogni 2/3 mesi in primavera ed estate, assicureranno una pianta bella da vedere e piacevole da tenere in casa.

Pothos

Coloro che non hanno uno spiccato pollice verde e non vogliono comunque rinunciare ad avere in casa piante rinfrescanti per l'estate, potrebbero valutare la possibilità di acquistare un Pothos in vaso. Si tratta di una specie botanica adatta proprio a tutti, anche a chi ha il pollice nero, visto che non richiede cure particolari.

Anche in questo caso si tratta di una pianta da interno che richiede solo un po' di luce indiretta, anche se tollera abbastanza bene anche la scarsa luminosità, un terreno ben drenato e un'irrigazione regolare. In cambio questa varietà promette di ripulire l'aria dalle sostanze inquinanti (tra cui il monossido di carbonio) e rinfrescare l'aria interna attraverso il rilascio di vapore acqueo.

Felce

Un aspetto decisamente elegante e una straordinaria capacità di rinfrescare gli spazi interni: la felce potrebbe essere la pianta da appartamento ideale per affrontare le estati più torride con sistemi di raffrescamento naturali e green.

Mentre rende più piacevole il clima di casa, questa pianta svolge anche un'azione rilassante grazie alle sue fronte delicate, che infondono pace e relax. Le cure della felce rispecchiano quanto già visto per le altre piante da interno: terreno ben drenato, annaffiature regolari e un po' di concime nei mesi più caldi le garantiranno sempre un look esclusivo. Per aumentare i livelli di umidità nella stanza poi, è consigliato nebulizzare frequentemente le sue foglie.

Chamaedorea

Conosciuta anche come Bambù da appartamento, la Chamadorea è una tra le piante con il più elevato tasso di traspirazione. Sceglierla per il proprio appartamento significa assicurarsi una specie botanica capace di rilasciare nell'ambiente una notevole quantità di vapore acqueo. Questa sua capacità rinfrescante va di pari passo con quella depurativa: la Chamaedorea è anche una delle specie più indicate per purificare l'aria.

A differenza del bambù da esterno, questa varietà non cresce in modo incontrollato ed è perfetta da coltivare in vaso, meglio se posizionato accanto a una finestra esposta a ovest.