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Come proteggere la propria auto quando grandina? Alcuni consigli utili

Come difendere l’auto dalla grandine: consigli e soluzioni pratiche per limitare i danni causati dai fenomeni atmosferici più violenti.
Curiosità22 Luglio 2026 - ore 16:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Le grandinate sempre più frequenti e intense rappresentano un rischio concreto per le automobili, soprattutto per quelle parcheggiate all'aperto. Chi non dispone di un garage o di un posto auto coperto è maggiormente esposto ai danni causati dai chicchi di ghiaccio, che possono ammaccare la carrozzeria e rompere vetri e fanali. Anche durante gli spostamenti è possibile essere sorpresi da un temporale improvviso. Per limitare i danni è utile adottare alcune precauzioni, come utilizzare teli protettivi specifici, parcheggiare sotto strutture sicure quando possibile e valutare una polizza assicurativa che copra gli eventi atmosferici.

Come proteggere l'auto dalla grandine, i consigli utili

Proteggere l'auto dalla grandine è possibile adottando alcuni accorgimenti semplici ma efficaci. Il primo passo è controllare periodicamente lo stato della carrozzeria e dei vetri, così da individuare eventuali danni e intervenire tempestivamente. Se durante la guida si viene sorpresi da una grandinata è consigliabile rallentare, mantenere la distanza di sicurezza e cercare un riparo sicuro come un parcheggio coperto o una galleria, evitando invece di fermarsi sotto gli alberi per il rischio di caduta di rami. Per chi lascia spesso l'auto all'aperto, un telo antigrandine imbottito rappresenta una delle protezioni più efficaci contro gli urti dei chicchi di ghiaccio. Anche un gazebo pieghevole, se installato in uno spazio privato, può offrire una valida copertura temporanea. 

È importante scegliere con attenzione il luogo in cui parcheggiare, evitando aree esposte a possibili cadute di detriti o soggette ad allagamenti. Quando non si dispone di protezioni specifiche, si possono utilizzare soluzioni di fortuna come il pluriball, un materassino gonfiabile o una coperta spessa per attutire l'impatto della grandine, soprattutto su parabrezza e lunotto. Infine, per una maggiore tranquillità, può essere utile valutare una polizza assicurativa che includa la copertura per eventi atmosferici e la garanzia dedicata ai cristalli, così da limitare le spese in caso di danni provocati dal maltempo.

Come riparare l'auto dalla grandine?

Dopo una grandinata, l'entità dei danni determina il tipo di intervento necessario per riportare l'auto alle condizioni originali. Se la carrozzeria presenta solo piccole ammaccature senza danni alla vernice, gli specialisti possono intervenire con tecniche di riparazione che eliminano i bolli senza dover riverniciare il veicolo. Quando invece la vernice è scheggiata o presenta crepe, è necessario ricorrere a lavori più complessi che comprendono anche la verniciatura delle parti interessate. Se i vetri risultano lesionati, le piccole crepe possono essere trattate con resine specifiche per impedirne l'estensione, mentre nei casi più gravi è indispensabile la sostituzione del cristallo.

I costi delle riparazioni variano in base al numero dei danni, alla loro profondità e ai componenti coinvolti. Per ogni ammaccatura il prezzo può aumentare rapidamente e, se i bolli sono numerosi, la spesa complessiva può superare facilmente il migliaio di euro. Anche i tempi di lavorazione dipendono dalla complessità dell'intervento e possono richiedere un'intera giornata o più, soprattutto quando è necessario smontare alcune parti della carrozzeria. Nei casi più seri, in presenza di pannelli deformati o forati, può risultare più conveniente sostituire il componente anziché ripararlo. Per questo motivo una polizza assicurativa contro gli eventi atmosferici rappresenta una tutela importante, poiché può coprire in tutto o in parte le spese di riparazione dopo una violenta grandinata.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 22 Luglio ore 19:16

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