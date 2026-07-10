Acqua nebulizzata dai tetti per abbassare le temperature: l'esperimento cinese per combattere il gran caldo
Pioggia artificiale dai grattacieli: è questa una soluzione anti-afa adottata in Cina. Il progetto sperimentale sembra rivelarsi efficace e permetterebbe di abbassare le temperature di circa 8 gradi.
Acqua nebulizzata dai tetti per abbassare le temperature
Mentre i termometri sfiorano i 40 gradi, con tassi di umidità che spesso rendono l'aria irrespirabile, nella città di Yuncheng dai tetti delle case e dei grattacieli viene nebulizzata acqua che raffredda l'aria intorno agli edifici, sui marciapiedi e negli spazi circostanti, rendendo più vivibili le ore trascorse all'aperto. Il sistema prevede l'installazione sui tetti di dispositivi in grado di spruzzare vapore acqueo.
Raffreddamento dell'aria per combattere l'afa in Cina
Il sistema sfrutta il raffreddamento evaporativo, ovvero dei semplici ugelli che, immettono nell'aria piccolissime gocce che evaporano velocemente. Il liquido evaporando assorbe calore dall'ambiente circostante, portando un beneficio che si tradurrebbe in un abbassamento della temperatura di circa 8 gradi.
Il vapore usato per raffrescare l'aria circostante evapora prima di raggiungere il suolo, evitando a chi cammina per le strade di avvertire la sensazione di bagnato sulla pelle. Ovviamente questo sistema di raffreddamento è ideale solo per gli spazi esterni: per l'interno delle abitazioni la miglior soluzione rimane il condizionatore d'aria.
Acqua nebulizzata anti-afa: soluzione o nuovo rischio ambientale?
La soluzione adottata in Cina apre la porta a nuovi interrogativi: in un periodo in cui le estati sembrano farsi sempre più bollenti, il raffreddamento evaporativo potrebbe essere utilizzato su larga scala?
I più scettici puntano il dito contro il consumo idrico di questa nuova soluzione anti-afa, che potrebbe innescare altri problemi soprattutto nei luoghi in cui l'oro blu scarseggia.