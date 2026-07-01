FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. WhatsApp punta sulla privacy: arrivano gli username, ecco come ot...

WhatsApp punta sulla privacy: arrivano gli username, ecco come ottenerli

WhatsApp introduce gli username: gli utenti possono prenotare un nome identificativo per chattare senza dover condividere il proprio numero di telefono. Ecco come ottenerlo.
Curiosità1 Luglio 2026 - ore 12:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità1 Luglio 2026 - ore 12:45 - Redatto da Redazione Meteo.it

WhatsApp introdurrà un nuovo metodo per avviare conversazioni che non richiederà più la condivisione del numero di telefono. Gli utenti potranno infatti registrare un nome utente personale e unico, da utilizzare come identificativo sulla piattaforma. Questa novità permetterà di mettersi in contatto con altre persone in modo più pratico e senza mostrare il proprio recapito telefonico. L'iniziativa punta a rafforzare la tutela della privacy, offrendo un maggiore controllo sulle informazioni personali condivise.

Nome utente su Whatsapp, ecco come ottenerlo

Per creare il proprio nome utente su WhatsApp è necessario aggiornare l'app all'ultima versione disponibile per Android o iPhone/iPad, poiché la funzione non è presente nelle release meno recenti. Una volta aperta l'applicazione, si può accedere alle Impostazioni e successivamente entrare nella sezione dedicata all'account, dove comparirà l'opzione relativa allo username. A questo punto è possibile scegliere se utilizzare lo stesso nome già associato al proprio profilo Instagram o Facebook, così da mantenere un'identità coerente tra i servizi di Meta, oppure crearne uno completamente nuovo.

Dopo aver inserito il nome desiderato, WhatsApp verifica automaticamente che sia libero e, se disponibile, consente di confermarlo con un semplice salvataggio. Nel caso in cui il nome sia già stato scelto da un altro utente, sarà necessario modificarlo oppure selezionarne uno differente fino a trovare una soluzione valida. Terminata la procedura, lo username verrà collegato al proprio account e potrà essere cambiato in qualsiasi momento dalle impostazioni.

Chi ancora non vede questa novità non deve preoccuparsi, perché il rilascio avverrà in modo graduale e raggiungerà tutti gli utenti nei prossimi mesi. Quando la funzione sarà attiva, sarà sufficiente conoscere il nome utente di una persona per iniziare una nuova conversazione, senza che questa debba condividere il proprio numero di telefono, offrendo così una maggiore tutela della privacy e un sistema di contatto più moderno e pratico.

Cosa cambia per la privacy

L'arrivo dei nomi utente segna un importante passo avanti per WhatsApp nella protezione della privacy degli utenti. Con questa novità sarà possibile iniziare una conversazione con nuove persone senza mostrare subito il proprio numero di telefono, che resterà nascosto finché non si deciderà di condividerlo. Meta ha chiarito che non esisterà un elenco pubblico in cui cercare gli username, evitando così che i profili possano essere trovati liberamente da chiunque.

Per contattare un utente sarà necessario conoscere il suo nome utente oppure utilizzare un link o un codice QR forniti direttamente dall'interessato. Inoltre, chi desidera una protezione ancora più elevata potrà abilitare una chiave di accesso aggiuntiva, che dovrà essere conosciuta insieme allo username per avviare una nuova chat. Il numero di telefono continuerà comunque a essere indispensabile per creare e gestire un account WhatsApp, ma il nuovo sistema offrirà un metodo alternativo per identificarsi, migliorando la riservatezza senza cambiare il funzionamento dell'app.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Classifica delle città più vivibili al mondo 2026: Milano unica italiana nella Top 20
    Curiosità30 Giugno 2026

    Classifica delle città più vivibili al mondo 2026: Milano unica italiana nella Top 20

    La città più vivibile al mondo secondo la classifica pubblicata dalla rivista Monocle è Tokyo. Milano si piazza al 12esimo posto.
  • Pubblicare foto dei figli sui social? Per gli under 14 è necessario il consenso di entrambi i genitori
    Curiosità23 Giugno 2026

    Pubblicare foto dei figli sui social? Per gli under 14 è necessario il consenso di entrambi i genitori

    Per pubblicare foto dei figli under 14 sui social bisogna far attenzione alle regole del Garante per evitare di incappare in sanzioni. Il motivo.
  • Stop al telemarketing per luce e gas: cosa cambia? Contratti nulli senza consenso esplicito
    Curiosità19 Giugno 2026

    Stop al telemarketing per luce e gas: cosa cambia? Contratti nulli senza consenso esplicito

    Scatta il blocco al telemarketing di luce e gas: stop alle telefonate commerciali per attivare nuovi contratti. Scopriamo cosa succede.
  • Perché togliere le scarpe prima di entrare in casa: i benefici per salute, igiene e benessere
    Curiosità18 Giugno 2026

    Perché togliere le scarpe prima di entrare in casa: i benefici per salute, igiene e benessere

    La prima cosa da fare entrando in casa è davvero togliersi le scarpe.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Tendenza1 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Fino a domenica le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
Tendenza30 Giugno 2026
Meteo: venerdì 3 luglio fine della calura al Sud e temporali. La tendenza
La tendenza meteo per la parte finale della settimana vede la fine del caldo estremo al Sud e in Sicilia dove venerdì 3 giungeranno i temporali.
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
Tendenza29 Giugno 2026
Meteo: inizio luglio con temporali, calo termico e fine del caldo estremo!
La tendenza meteo per i primi di luglio evidenzia la fine del caldo estremo con afflusso di correnti temperate ma anche una fase di temporali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Luglio ore 13:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154