WhatsApp punta sulla privacy: arrivano gli username, ecco come ottenerli

WhatsApp introdurrà un nuovo metodo per avviare conversazioni che non richiederà più la condivisione del numero di telefono. Gli utenti potranno infatti registrare un nome utente personale e unico, da utilizzare come identificativo sulla piattaforma. Questa novità permetterà di mettersi in contatto con altre persone in modo più pratico e senza mostrare il proprio recapito telefonico. L'iniziativa punta a rafforzare la tutela della privacy, offrendo un maggiore controllo sulle informazioni personali condivise.

Nome utente su Whatsapp, ecco come ottenerlo

Per creare il proprio nome utente su WhatsApp è necessario aggiornare l'app all'ultima versione disponibile per Android o iPhone/iPad, poiché la funzione non è presente nelle release meno recenti. Una volta aperta l'applicazione, si può accedere alle Impostazioni e successivamente entrare nella sezione dedicata all'account, dove comparirà l'opzione relativa allo username. A questo punto è possibile scegliere se utilizzare lo stesso nome già associato al proprio profilo Instagram o Facebook, così da mantenere un'identità coerente tra i servizi di Meta, oppure crearne uno completamente nuovo.

Dopo aver inserito il nome desiderato, WhatsApp verifica automaticamente che sia libero e, se disponibile, consente di confermarlo con un semplice salvataggio. Nel caso in cui il nome sia già stato scelto da un altro utente, sarà necessario modificarlo oppure selezionarne uno differente fino a trovare una soluzione valida. Terminata la procedura, lo username verrà collegato al proprio account e potrà essere cambiato in qualsiasi momento dalle impostazioni.

Chi ancora non vede questa novità non deve preoccuparsi, perché il rilascio avverrà in modo graduale e raggiungerà tutti gli utenti nei prossimi mesi. Quando la funzione sarà attiva, sarà sufficiente conoscere il nome utente di una persona per iniziare una nuova conversazione, senza che questa debba condividere il proprio numero di telefono, offrendo così una maggiore tutela della privacy e un sistema di contatto più moderno e pratico.

Cosa cambia per la privacy

L'arrivo dei nomi utente segna un importante passo avanti per WhatsApp nella protezione della privacy degli utenti. Con questa novità sarà possibile iniziare una conversazione con nuove persone senza mostrare subito il proprio numero di telefono, che resterà nascosto finché non si deciderà di condividerlo. Meta ha chiarito che non esisterà un elenco pubblico in cui cercare gli username, evitando così che i profili possano essere trovati liberamente da chiunque.

Per contattare un utente sarà necessario conoscere il suo nome utente oppure utilizzare un link o un codice QR forniti direttamente dall'interessato. Inoltre, chi desidera una protezione ancora più elevata potrà abilitare una chiave di accesso aggiuntiva, che dovrà essere conosciuta insieme allo username per avviare una nuova chat. Il numero di telefono continuerà comunque a essere indispensabile per creare e gestire un account WhatsApp, ma il nuovo sistema offrirà un metodo alternativo per identificarsi, migliorando la riservatezza senza cambiare il funzionamento dell'app.