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Caldo estremo, dal Giappone arriva il frigorifero per esseri umani: l'invenzione anti-afa che fa discutere

Il Giappone punta su una cabina refrigerata individuale per ridurre i rischi del caldo estremo nei luoghi di lavoro più esposti.
Curiosità30 Luglio 2026 - ore 15:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
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In Giappone è arrivata una soluzione innovativa per contrastare il caldo estremo nei luoghi di lavoro: si chiama Dohiemon Box, una cabina refrigerata pensata per abbassare rapidamente la temperatura corporea di chi opera all'aperto o in ambienti molto caldi. Al suo interno basta sedersi mentre un flusso d'aria fredda, intorno ai 5 °C, raffredda collo, spalle e schiena per circa venti minuti, spegnendosi automaticamente al termine del ciclo. Il dispositivo, introdotto il 1° aprile 2026 dall'azienda Trusco Nakayama e realizzato da SDRS, è destinato soprattutto a imprese ed enti pubblici.

Caldo estremo, dal Giappone arriva il frigorifero per esseri umani

Il Dohiemon Box è una cabina refrigerata progettata per offrire un rapido sollievo dal caldo a un solo utilizzatore per volta. La struttura supera di poco i due metri di altezza ed è dotata di una seduta interna sulla quale ci si accomoda durante il ciclo di raffreddamento. Nonostante le ruote ne facilitino gli spostamenti, il peso di quasi 300 chilogrammi la rende adatta soprattutto a installazioni in aziende, fabbriche e cantieri.

L'aria fredda viene distribuita dall'alto e dalla parte posteriore, mantenendo l'interno fresco e indirizzando un getto più intenso su collo, spalle e schiena. Intensità del flusso e temperatura possono essere regolate su diversi livelli per adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore. La porta trasparente si apre facilmente dall'interno, consentendo di uscire in qualsiasi momento, mentre un timer interrompe automaticamente il funzionamento dopo circa venti minuti per evitare un raffreddamento eccessivo.

La cabina funziona con una normale presa elettrica giapponese e non richiede particolari lavori di installazione, ma necessita di uno spazio libero attorno alla struttura per disperdere il calore prodotto dal sistema. È inoltre resistente alla pioggia, anche se non è stata certificata contro l'ingresso della polvere, aspetto da valutare negli ambienti di lavoro più polverosi.

I consumi energetici sono contenuti e, secondo il produttore, risultano inferiori a quelli di un comune climatizzatore portatile, poiché il dispositivo raffredda direttamente la persona anziché l'intero ambiente. Il prezzo, pari a circa 8.000 euro al cambio attuale, lo rende un investimento destinato principalmente ad aziende ed enti che vogliono migliorare la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

Perché il Giappone installa cabine refrigerate nei posti di lavoro

Dal 1° giugno 2025 il Giappone ha introdotto regole più severe per proteggere i lavoratori dai rischi legati alle temperature elevate. Le aziende sono tenute a riconoscere rapidamente i sintomi dei malori da caldo, predisporre procedure di intervento e informare il personale su come comportarsi in caso di emergenza. Tra le misure previste figurano l'interruzione immediata del lavoro, il raffreddamento della persona colpita e, quando necessario, il ricorso alle cure mediche.

In questo contesto si inserisce il Dohiemon Box, una cabina refrigerata progettata per favorire un rapido abbassamento della temperatura corporea come supporto alle misure di prevenzione. Il primo impiego pubblico è stato registrato nel maggio 2026 presso il municipio di Maebashi, dove il dispositivo è stato installato per l'utilizzo da parte dei dipendenti e dei cittadini. Il produttore sottolinea che la cabina rappresenta un aiuto iniziale contro lo stress da calore, ma non sostituisce gli interventi sanitari nei casi più gravi di colpo di calore.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 30 Luglio ore 18:57

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