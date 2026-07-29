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Palermo dice addio alle botticelle: stop alle carrozzelle trainate dai cavalli in città

Palermo avvia la sostituzione delle carrozze trainate dai cavalli: il Consiglio comunale dà il via libera alla transizione verso i veicoli elettrici.
Curiosità29 Luglio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Con il voto favorevole di tutti i 17 consiglieri presenti, il Consiglio comunale di Palermo ha dato il via a un importante cambiamento per il servizio delle tradizionali carrozze trainate da cavalli.

È stato infatti approvato un emendamento che modifica l'articolo 40 del regolamento dedicato al trasporto pubblico a trazione animale. La decisione segna l'inizio di una graduale trasformazione di un'attività storica che da oltre cento anni caratterizza le strade della città.

Palermo dice addio alle botticelle, saranno sostituite da mezzi elettrici

Palermo si avvia verso una profonda trasformazione del servizio turistico delle tradizionali carrozze, segnando l'inizio di un graduale abbandono dei mezzi trainati dai cavalli per i turisti.

La decisione è stata approvata dal Consiglio comunale e prevede un percorso di transizione che porterà all'introduzione di carrozze alimentate da motori elettrici, senza interrompere immediatamente l'attività degli attuali operatori. L'obiettivo è conciliare la tutela del benessere animale con la salvaguardia dei posti di lavoro dei vetturini, accompagnandoli nella fase di cambiamento.

L'amministrazione comunale avrà alcuni mesi di tempo per definire un piano dettagliato che stabilirà modalità e tempi della riconversione del servizio, seguito da un periodo di adattamento durante il quale i titolari delle licenze potranno sostituire gradualmente i vecchi mezzi. Le autorizzazioni già esistenti resteranno valide, mentre non è previsto il rilascio di nuove licenze per il trasporto turistico con cavalli.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria, valutando anche contributi economici destinati all'acquisto dei nuovi veicoli elettrici, alla formazione professionale e ad altre misure di sostegno.

Grande attenzione sarà riservata anche al futuro degli animali, per i quali il Comune intende individuare strutture e soluzioni idonee a garantire una sistemazione adeguata dopo la conclusione della loro attività "lavorativa".

La reazione delle associazioni

L'iniziativa è stata accolta con favore dalle associazioni impegnate nella tutela degli animali, che da anni chiedevano il superamento della trazione animale, ritenendola poco compatibile con il benessere dei cavalli, soprattutto durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.

Per OIPA Italia, l'approvazione del provvedimento rappresenta un momento di grande importanza nella tutela degli animali e segna un passo avanti verso un modello di mobilità più rispettoso del loro benessere. L'associazione, che ha partecipato attivamente al confronto con le istituzioni durante tutto l'iter amministrativo, sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie alla collaborazione tra enti pubblici, autorità sanitarie, rappresentanti per i diritti degli animali e operatori del settore.

Secondo Ornella Speciale, responsabile dei rapporti istituzionali di OIPA Sicilia, questa decisione riflette una crescente attenzione della società nei confronti delle condizioni in cui i cavalli sono costretti a lavorare, spesso esposti al traffico cittadino e alle elevate temperature estive.

L'auspicio dell'associazione è che l'iniziativa adottata da Palermo possa diventare un esempio da seguire anche in altre città italiane, favorendo il progressivo superamento dell'impiego di animali per il trasporto turistico e promuovendo soluzioni più moderne, sostenibili e rispettose del loro benessere.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Luglio ore 23:11

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