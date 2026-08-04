Passaporto Digitale del prodotto, arriva l’obbligo: cosa cambia per i consumatori, dalle batterie all’abbigliamento

Novità in arrivo per i consumatori con l'entrata in vigore del Passaporto Digitale del Prodotto conosciuto con l'acronimo PDP o DPP. Scopriamo di cosa si tratta e da quando sarà obbligatorio anche in Italia.

Passaporto Digitale del Prodotto cos'è e da quando sarà obbligatorio

Il 20 luglio 2026 la Commissione Europea ha presentato il registro dei Passaporti Digitali del Prodotto, il sistema pensato e studiato per introdurre nei prossimi mesi l'obbligatorietà del DPP nel mercato europeo.

Cos'è il Passaporto Digitale del Prodotto? Si tratta di un sistema digitale, noto anche con l'acronimo PDP o DPP (Digital Product Passport), che consentirà di accedere ad una serie di informazioni riguardanti la natura e l'origine di un prodotto, ma anche come utilizzarlo e riutilizzarlo e la conformità alle normative. L'accesso alle informazioni sul prodotto sarà semplice: basterà inquadra un codice QR. Attenzione: il Passaporto Digitale del Prodotto sarà obbligatorio dal 18 febbraio 2027 e non riguarderà tutti i prodotti, ma alcune determinate categoria.

Passaporto Digitale del Prodotto normativa: uno strumento per i consumatori

Tra le prime categoria annunciate c'è quella delle batterie, ma nei mesi a seguire è previsto un ampliamento con l'introduzione di altre categorie di prodotti previsti dalla normativa UE. L’obiettivo del PDP o DPP è semplice: puntare ad una maggiore trasparenza lungo le catene di approvvigionamento in modo da offrire ai consumatori un numero di informazioni tali per una scelta completa.

Il Passaporto Digitale del Prodotto è stato inserito tra le regole del mercato unico dell'UE e riguarderà tutti noi. Con l'entrata in vigore dal prossimo anno i consumatori tramite un QR code potranno scoprire in tempo reale da dove proviene il prodotto, come è stato realizzato, come va utilizzato ed anche se può essere riparato o riutilizzato. Una serie di informazioni che renderanno l'acquisto per il consumatore più chiaro.