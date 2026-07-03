Le 5 piante che aiutano a mantenere la casa più fresca durante l’estate

In estate a causa delle elevate temperature, riuscire a tenere la casa fresca è una delle preoccupazioni un po' di tutti. Condizionatori e ventilatori sono la soluzione più rapida, ma esistono anche rimedi naturali che possono aiutre a a mantenere gli ambienti più freschi. Tra questi ci sono le piante che, grazie ai loro processi, migliorano il clima interno e combattono l'afa. Ovviamente non bisogna aspettarsi un abbassamento della temperatura, ma una maggiore freschezza e un miglioramento della qualità dell’aria.

Perché le piante aiutano a combattere il caldo?

Le piante, come è noto a tutti, rilasciano nell'aria parte dell’acqua che assorbono attraverso la traspirazione e quindi sono in grado di favorire l'aumento dell’umidità dell’aria. Molte piante sono in grado anche di filtrare alcune sostanze inquinanti, contribuendo così a rendere l’aria interna più pulita. Ecco di seguito alcune piante in grado di mantenere più fresca l'aria in casa.

Areca

L’Areca è una delle piante da interni maggiormente capace di migliorare il comfort durante la calda estate. Le sue foglie sono in grado di favorire una maggiore traspirazione in modo da mantenere un ottimo livello di umidità nell’aria all'interno dei nostri appartamenti. Facile da coltivare, si atta fin da subito a ogni ambiente interno, l'importante è che non venga esposta direttamente al sole.

Ficus benjamina

Il Ficus benjamina è una delle piante più amate perchè regala un senso di freschezza già solo a vederlo. Le sue numerose foglie favoriscono il ricambio dell’aria in modo notevole e lo rendono fondamentale per chi desidera un ambiente fresco durante l'estate. Per mantenerlo bisogna collocarlo in una zona abbastanza luminosa e non fargli subire sbalzi di temperatura.

Sansevieria

La Sansevieria, detta anche “lingua di suocera”, è una pianta molto facile da gestire. Sopporta benissimo il caldo e necessita di poca acqua. Oltre alla resistenza, questa particolare pianta è nota per la capacità di migliorare la qualità dell’aria.

Aloe vera

L’Aloe vera è a tutti nota per le sue proprietà lenitive, ma inoltre è una valida alleata contro il caldo durante le torridi estati. Necessita di poca acqua, ama la luce e si adatta subito a ogni ambiente.

Felce di Boston

È una delle piante che più di tutte rilascia molta umidità nell’aria grazie soprattutto alle sue foglie fitte e ricadenti. Una pianta in grado di contrastare notevolmente l'aria secca e calda.

Gli esterni: piante su balconi e terrazzi

Anche i balconi e i terrazzi possono aiutare a mantenere fresco l’ambiente interno. Piante rampicanti, arbusti e fioriere se messi nei posti giusti possono creare zone d’ombra in grado di mantenere fresche le pareti di casa.