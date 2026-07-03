Cosa mangiare quando fa molto caldo: gli alimenti che aiutano il corpo a restare idratato

Con l'arrivo dell'estate e delle ondate di calore cambiano anche le abitudini alimentari. Quando le temperature aumentano e l’afa diventa pesante, il corpo perde più liquidi e aumenta il rischio di disidratazione.

In questi casi, oltre a bere molta acqua, è importante prestare attenzione ai cibi che mangiamo. Alcuni alimenti possono infatti aiutare a reintegrare acqua e sali minerali che si perdono a causa del caldo.

Cibi adatti all'estate contro il caldo: anguria e melone

Tra gli alimenti più consigliati ci sono anguria e melone. Entrambi sono composti in gran parte da acqua e sono una fonte naturale di vitamine e minerali. Rappresentano due alimenti che aiutano a mantenere una corretta idratazione e offrono una sensazione di freschezza. Questo li rende tra i frutti più consumati durante l'estate.

Cetrioli, lattuga e pomodori

Anche le verdure ricche di acqua sono alleati fondamentali in estate. Cetrioli, lattuga, pomodori, sedano e zucchine contengono elevate quantità di liquidi e risultano indicati quando il caldo riduce l’appetito. Le insalate sono una soluzione ideale per un pranzo leggero.

Lo yogurt per uno spuntino leggero

Anche lo yogurt rappresenta una valida alternativa ai classici snack. Fresco, leggero e ricco di nutrienti, può essere accompagnato da frutta di stagione e risultare ancora più rinfrescante.

Pesce e carni bianche al posto dei piatti pesanti

In estate è preferibile limitare le preparazioni elaborate e ricche di grassi. Meglio puntare su pesce, carni bianche e legumi, da sempre alimenti che forniscono proteine di qualità.

I cibi da limitare con il caldo

Tra i cibi da evitare durante le ondate di calore ci sono sicuramente i fritti e i piatti molto elaborati. Anche l’eccesso di alcol e le bevande molto zuccherate possono favorire la disidratazione.

L’acqua è l’arma più efficace contro l’afa

Il consiglio più importante resta quello di bere regolarmente acqua durante la giornata. La sete è un segnale che l’organismo sta iniziando a perdere liquidi. L’acqua rimane la principale alleata per affrontare le ondate di calore.