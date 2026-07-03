FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cosa mangiare quando fa molto caldo: gli alimenti che aiutano il ...

Cosa mangiare quando fa molto caldo: gli alimenti che aiutano il corpo a restare idratato

Con l'arrivo dell'estate e delle ondate di calore cambia anche il modo di mangiare. Ecco gli alimenti da prediligere in estate per contrastare il caldo e idratare il nostro organismo.
Curiosità3 Luglio 2026 - ore 13:59 - Redatto da Redazione Meteo.it
Curiosità3 Luglio 2026 - ore 13:59 - Redatto da Redazione Meteo.it

Con l'arrivo dell'estate e delle ondate di calore cambiano anche le abitudini alimentari. Quando le temperature aumentano e l’afa diventa pesante, il corpo perde più liquidi e aumenta il rischio di disidratazione.

In questi casi, oltre a bere molta acqua, è importante prestare attenzione ai cibi che mangiamo. Alcuni alimenti possono infatti aiutare a reintegrare acqua e sali minerali che si perdono a causa del caldo.

Cibi adatti all'estate contro il caldo: anguria e melone

Tra gli alimenti più consigliati ci sono anguria e melone. Entrambi sono composti in gran parte da acqua e sono una fonte naturale di vitamine e minerali. Rappresentano due alimenti che aiutano a mantenere una corretta idratazione e offrono una sensazione di freschezza. Questo li rende tra i frutti più consumati durante l'estate.

Cetrioli, lattuga e pomodori

Anche le verdure ricche di acqua sono alleati fondamentali in estate. Cetrioli, lattuga, pomodori, sedano e zucchine contengono elevate quantità di liquidi e risultano indicati quando il caldo riduce l’appetito. Le insalate sono una soluzione ideale per un pranzo leggero.

Lo yogurt per uno spuntino leggero

Anche lo yogurt rappresenta una valida alternativa ai classici snack. Fresco, leggero e ricco di nutrienti, può essere accompagnato da frutta di stagione e risultare ancora più rinfrescante.

Pesce e carni bianche al posto dei piatti pesanti

In estate è preferibile limitare le preparazioni elaborate e ricche di grassi. Meglio puntare su pesce, carni bianche e legumi, da sempre alimenti che forniscono proteine di qualità.

I cibi da limitare con il caldo

Tra i cibi da evitare durante le ondate di calore ci sono sicuramente i fritti e i piatti molto elaborati. Anche l’eccesso di alcol e le bevande molto zuccherate possono favorire la disidratazione.

L’acqua è l’arma più efficace contro l’afa

Il consiglio più importante resta quello di bere regolarmente acqua durante la giornata. La sete è un segnale che l’organismo sta iniziando a perdere liquidi. L’acqua rimane la principale alleata per affrontare le ondate di calore.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Le 5 piante che aiutano a mantenere la casa più fresca durante l’estate
    Curiosità3 Luglio 2026

    Le 5 piante che aiutano a mantenere la casa più fresca durante l’estate

    Non solo condizionatori e ventilatori per mantenere la casa fresca d'estate. Un ottimo rimedio naturale arriva dalle piante.
  • Blackout per il caldo, indennizzo fino a 300 euro in bolletta: chi ne ha diritto e come richiederlo
    Curiosità2 Luglio 2026

    Blackout per il caldo, indennizzo fino a 300 euro in bolletta: chi ne ha diritto e come richiederlo

    Previsti rimborsi fino a 300 euro in bolletta per chi resta al buio a lungo. Regole e prassi da seguire per il rimborso blackout per il caldo.
  • WhatsApp punta sulla privacy: arrivano gli username, ecco come ottenerli
    Curiosità1 Luglio 2026

    WhatsApp punta sulla privacy: arrivano gli username, ecco come ottenerli

    WhatsApp introduce gli username: gli utenti possono prenotare un nome identificativo per chattare senza dover condividere il proprio numero.
  • Classifica delle città più vivibili al mondo 2026: Milano unica italiana nella Top 20
    Curiosità30 Giugno 2026

    Classifica delle città più vivibili al mondo 2026: Milano unica italiana nella Top 20

    La città più vivibile al mondo secondo la classifica pubblicata dalla rivista Monocle è Tokyo. Milano si piazza al 12esimo posto.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: avvio di settimana caldo con valori oltre 35 gradi. Ecco dove
Tendenza3 Luglio 2026
Meteo: avvio di settimana caldo con valori oltre 35 gradi. Ecco dove
La tendenza meteo per l'inizio della settimana indica un nuovo rialzo delle temperature con valori anche superiori ai 35 gradi. Poi nuovo calo?
Meteo, dal 5 luglio alta pressione in rinforzo: caldo ma senza picchi estremi
Tendenza2 Luglio 2026
Meteo, dal 5 luglio alta pressione in rinforzo: caldo ma senza picchi estremi
Si rafforza l'Anticiclone delle Azzorre: tempo soleggiato e caldo ma senza picchi estremi. Pochi temporali di calore sui rilievi. La tendenza meteo dal 5 luglio
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Tendenza1 Luglio 2026
Meteo, nel weekend del 4-5 luglio caldo più sopportabile
Fino a domenica le temperature resteranno più sopportabili quasi ovunque. Probabile un nuovo rialzo delle temperature durante i primi giorni della prossima settimana
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Luglio ore 19:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154