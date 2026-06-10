FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Paesi più sicuri al mondo nel 2026: Islanda ancora in vetta, Ital...

Paesi più sicuri al mondo nel 2026: Islanda ancora in vetta, Italia in calo di due posizioni

Quali sono i paesi più sicuri al mondo nel 2026? Il Global Peace Index premia ancora una volta l'Islanda.
Viaggi10 Giugno 2026 - ore 18:09 - Redatto da Meteo.it
Viaggi10 Giugno 2026 - ore 18:09 - Redatto da Meteo.it

La sicurezza di questi tempi è diventata sempre di più un fattore importante da considerare quando si organizza una viaggio. Il 2026 è stato indubbiamente un anno segnato dalle guerre e da una situazione geo-politica sempre più in bilico con la pace messa a dura prova in ben 99 Paesi. Un declino che coinvolge il mondo intero e riguarda tutti noi, viaggiatori e non. In questo clima di incertezza internazionale il Global Peace Index (GPI) 2026 ha stilato una speciale classifica con i Paesi più sicuri del 2026.

Quali sono i paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo Global Peace Index

L'Islanda trionfa per il 19° anno di fila nella classifica dei Paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo il Global Peace Index. A seguire la Nuova Zelanda e la Svizzera rispettivamente in seconda e terza posizione. La classifica è frutto del principale indicatore mondiale di pace globale, il Global Peace Index prodotto dall'Institute for Economics and Peace. Un'analisi che prende in considerazione 23 indicatori qualitativi e quantitativi che riguardano il 99,7 della popolazione mondiale. Tra gli indicatori più determinanti per misurare lo stato di pace di un paese ci sono: il livello di sicurezza sociale, l’entità del conflitto interno e internazionale in corso e il grado di militarizzazione.

Tenendo conto dei 23 indicatori qualitativi e quantitativi, il Global Peace Index 2026 ha premiato ancora una volta l'Islanda come Paese più sicuro al mondo per l'assenza di un esercito permanente, calo delle manifestazioni violente e una grande coesione sociale. Al secondo posto troviamo la Nuova Zelanda che sale di una posizione rispetto allo scorso anno complice una politica che ha ridotto drasticamente l'importazione delle armi. Terza classificata la Svizzera, un Paese da sempre neutrale a livello militare e con un tasso di criminalità tra i più bassi al mondo. A sorpresa in 4° posizione troviamo la Slovenia seguita al quinto dall'Irlanda.  

La classifica dei Paesi più sicuri nel 2026: l'Italia perde due posizioni

Ecco la classifica con i 1o Paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo il Global Peace Index 2026:

  1. Islanda
  2. Nuova Zelanda
  3. Svizzera
  4. Slovenia
  5. Irlanda
  6. Austria
  7. Portogallo
  8. Singapore
  9. Finlandia
  10. Giappone

L'Italia è la grande assente nella top 10 dei Paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo la Global Peace Index. Pur restando ancora oggi uno dei paesi più sicuri per viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, il nostro Paese perde due posizioni nella classifica generale rispetto allo scorso anno passando dal 33° posto al 35° posto. Il calo di due posizioni è legato dalla situazione economica del Paese che, nel corso degli ultimi decenni, è diminuito del 42° complice una produttività sempre più scarsa e un debito pubblico da record. Una situazione complessa e delicata con il Paese in balia delle conseguenze economiche causate dai conflitti in corso.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Dove fare il bagno in Italia nel 2026: le località con le acque più pulite
    Viaggi8 Giugno 2026

    Dove fare il bagno in Italia nel 2026: le località con le acque più pulite

    Le coste italiane continuano a registrare livelli di qualità tra i più alti del continente. A guidare la classifica c'è la Puglia.
  • Estate 2026: le 10 destinazioni più economiche d’Europa per viaggiare spendendo meno
    Viaggi4 Giugno 2026

    Estate 2026: le 10 destinazioni più economiche d’Europa per viaggiare spendendo meno

    Dove andare in vacanza nel 2026 in Europa senza spendere tanto? La classifica delle mete low cost.
  • Londra, il Tamigi diventa balneabile: apre al pubblico il primo sito gratuito
    Viaggi25 Maggio 2026

    Londra, il Tamigi diventa balneabile: apre al pubblico il primo sito gratuito

    A Londra il fiume Tamigi diventa balneabile: apre al pubblico il primo sito dove sarà possibile fare il bagno gratuitamente.
  • La destinazione più rilassante del mondo è un’isola greca: qual è e perché visitarla a giugno
    Viaggi20 Maggio 2026

    La destinazione più rilassante del mondo è un’isola greca: qual è e perché visitarla a giugno

    Non è Mykonos né tantomeno Santorini l'isola che conquista il titolo di luogo più rilassante al mondo. Scopriamo qual è e come raggiungerla!
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend tempo più stabile e caldo in aumento! La tendenza
Tendenza10 Giugno 2026
Meteo: nel weekend tempo più stabile e caldo in aumento! La tendenza
Dopo il calo termico di metà settimana, nel weekend del 13-14 giugno aumenta nuovamente il caldo con tempo più stabile ovunque. La tendenza meteo
Meteo: venerdì 12 qualche pioggia al Sud con clima meno caldo. La tendenza
Tendenza9 Giugno 2026
Meteo: venerdì 12 qualche pioggia al Sud con clima meno caldo. La tendenza
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana vede un generale miglioramento con rialzo termico nel weekend ma senza eccessi di caldo.
Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando
Tendenza8 Giugno 2026
Meteo, instabilità, vento e calo termico: ecco dove e quando
Alta pressione ancora salda al Centro-sud mentre il Nord vedrà condizioni di instabilità con episodi di maltempo. Generale calo termico. La tendenza
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Giugno ore 04:50

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154