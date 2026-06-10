Paesi più sicuri al mondo nel 2026: Islanda ancora in vetta, Italia in calo di due posizioni

La sicurezza di questi tempi è diventata sempre di più un fattore importante da considerare quando si organizza una viaggio. Il 2026 è stato indubbiamente un anno segnato dalle guerre e da una situazione geo-politica sempre più in bilico con la pace messa a dura prova in ben 99 Paesi. Un declino che coinvolge il mondo intero e riguarda tutti noi, viaggiatori e non. In questo clima di incertezza internazionale il Global Peace Index (GPI) 2026 ha stilato una speciale classifica con i Paesi più sicuri del 2026.

Quali sono i paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo Global Peace Index

L'Islanda trionfa per il 19° anno di fila nella classifica dei Paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo il Global Peace Index. A seguire la Nuova Zelanda e la Svizzera rispettivamente in seconda e terza posizione. La classifica è frutto del principale indicatore mondiale di pace globale, il Global Peace Index prodotto dall'Institute for Economics and Peace. Un'analisi che prende in considerazione 23 indicatori qualitativi e quantitativi che riguardano il 99,7 della popolazione mondiale. Tra gli indicatori più determinanti per misurare lo stato di pace di un paese ci sono: il livello di sicurezza sociale, l’entità del conflitto interno e internazionale in corso e il grado di militarizzazione.

Tenendo conto dei 23 indicatori qualitativi e quantitativi, il Global Peace Index 2026 ha premiato ancora una volta l'Islanda come Paese più sicuro al mondo per l'assenza di un esercito permanente, calo delle manifestazioni violente e una grande coesione sociale. Al secondo posto troviamo la Nuova Zelanda che sale di una posizione rispetto allo scorso anno complice una politica che ha ridotto drasticamente l'importazione delle armi. Terza classificata la Svizzera, un Paese da sempre neutrale a livello militare e con un tasso di criminalità tra i più bassi al mondo. A sorpresa in 4° posizione troviamo la Slovenia seguita al quinto dall'Irlanda.

La classifica dei Paesi più sicuri nel 2026: l'Italia perde due posizioni

Ecco la classifica con i 1o Paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo il Global Peace Index 2026:

Islanda Nuova Zelanda Svizzera Slovenia Irlanda Austria Portogallo Singapore Finlandia Giappone

L'Italia è la grande assente nella top 10 dei Paesi più sicuri al mondo nel 2026 secondo la Global Peace Index. Pur restando ancora oggi uno dei paesi più sicuri per viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, il nostro Paese perde due posizioni nella classifica generale rispetto allo scorso anno passando dal 33° posto al 35° posto. Il calo di due posizioni è legato dalla situazione economica del Paese che, nel corso degli ultimi decenni, è diminuito del 42° complice una produttività sempre più scarsa e un debito pubblico da record. Una situazione complessa e delicata con il Paese in balia delle conseguenze economiche causate dai conflitti in corso.