Meteo: 12 giugno con graduale miglioramento del tempo! Si smorza il caldo al Sud

La perturbazione atlantica (numero 3 di giugno) che tra ieri (mercoledì 10) e oggi (giovedì 11) ha portato temporali, localmente anche intensi, su molte regioni, alla fine della giornata odierna si allontanerà verso est, favorendo così un miglioramento del tempo.

Da domani (venerdì 12) l’alta pressione tornerà gradualmente a spingersi verso la nostra Penisola, occupandola con decisione nel fine settimana: quindi domani tempo il tempo risulterà in generale soleggiato, con appena un po’ di instabilità residua sulle Alpi e all’estremo Sud, mentre sabato 13 e domenica 14 saranno giornate piene di sole e con piogge praticamente assenti.

Dal punto di vista termico, le correnti fresche che accompagnano, dopo aver smorzato il caldo al Centro-Nord, domani causeranno un diffuso calo delle temperature anche al Sud, mettendo fine all’ondata di calore dalle

caratteristiche tipicamente estive; tuttavia, già nel fine settimana le temperature torneranno a salire in tutta Italia, spingendosi nuovamente su valori al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per venerdì 12 giugno

Al mattino nuvole e rovesci isolati sulle zone alpine di confine; un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche all’estremo Sud, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole e qualche breve scroscio di pioggia su Alpi Orientali e Calabria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. In serata niente piogge.

Temperature minime in calo su gran parte del Centro-Sud; massime in rialzo al Nord e Sardegna, decisa diminuzione al Sud e Medio Adriatico, con fine del caldo estivo anche nelle regioni meridionali. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per sabato 13 giugno

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutta Italia; qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo sulle zone montuose.

Temperature minime in aumento al Nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna; massime in crescita in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, pressoché invariate al Sud. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio; altrove ventilazione di debole intensità.