Meteo: 11 giugno con fase di maltempo al Centro-Sud! Caldo in attenuazione

La perturbazione atlantica numero 3 di giugno, responsabile della fase di maltempo che nella giornata di ieri, 10 giugno, ha portato forti temporali in parte del Nord Italia, nel corso della giornata odierna (giovedì 11) scivolerà sui Balcani, lambendo così il versante orientale del nostro Paese. Nelle prossime ore sono quindi attesi rovesci e temporali lungo le coste adriatiche e sulle zone interne del Centro-Sud.

Alla fine di oggi la perturbazione comunque si allontanerà dal nostro paese, lasciando spazio alla rimonta dell’alta pressione, che nei prossimi giorni tornerà a occupare l’Italia: nel fine settimana ci attendono quindi giornate in generale soleggiate e stabili, con piogge praticamente assenti.

Dal punto di vista termico, le correnti fresche che accompagnano la perturbazione oggi causeranno un sensibile calo delle temperature al Centro e Sardegna e domani (venerdì 12) anche al Sud, mettendo così temporaneamente fine al caldo anomalo in tutta Italia; tuttavia, già nel corso del fine settimana le temperature torneranno a salire verso valori al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 11 giugno

Al mattino nuvole in gran parte del Nord e regioni centrali adriatiche, con qualche rovescio su Romagna, Marche e Abruzzo; in prevalenza bello altrove. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord, nubi in aumento invece su regioni centrali tirreniche e gran parte del Sud: rovesci e temporali, localmente anche intensi, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia Centrale e Settentrionale. In serata ancora ancora acquazzoni e temporali su Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature massime in diminuzione in Emilia, Romagna, regioni centrali, Sicilia Occidentale e Sardegna; ancora caldo tipicamente estivo in gran parte del Sud. Venti di Maestrale intensi in Sardegna, moderati al Centro-Sud; Bora moderata sull’Alto Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 12 giugno

Al mattino un po’ di instabilità residua in Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia; sereno o poco nuvoloso altrove, con più nubi sulle Alpi centrali e orientali. Tra pomeriggio e sera migliora in quasi tutto il Centro-Sud, a parte delle nuvole in Salento e Calabria.

Temperature minime in calo al Centro e in Sardegna; massime in calo al Sud e Sicilia. Venti moderati o tesi di Maestrale e Tramontana al Centro-Sud, con mari mossi o molto mossi.