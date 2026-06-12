Meteo 12 giugno: diffuso calo termico al Sud! Venti ancora sostenuti

La perturbazione atlantica (numero 3 di giugno) che tra mercoledì 10 e giovedì 11 ha portato temporali, localmente anche intensi, su molte regioni, si è allontanata verso est, favorendo così un miglioramento del tempo.

Da oggi (venerdì 12) l’alta pressione tornerà gradualmente a spingersi verso la nostra Penisola, occupandola con decisione nel fine settimana: quindi domani tempo il tempo risulterà in generale soleggiato, con appena un po’ di instabilità residua sulle Alpi e all’estremo Sud, mentre sabato 13 e domenica 14 saranno giornate piene di sole e con piogge praticamente assenti.

Dal punto di vista termico, le correnti fresche che accompagnano, dopo aver smorzato il caldo al Centro-Nord, domani causeranno un diffuso calo delle temperature anche al Sud, mettendo fine all’ondata di calore dalle

caratteristiche tipicamente estive; tuttavia, già nel fine settimana le temperature torneranno a salire in tutta Italia, spingendosi nuovamente su valori al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 12 giugno

Al mattino nuvole e rovesci isolati sulle zone alpine di confine; un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche all’estremo Sud, tanto sole altrove. Nel pomeriggio nuvole e qualche breve scroscio di pioggia su Alpi Orientali e Calabria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. In serata niente piogge.

Temperature minime in calo su gran parte del Centro-Sud; massime in rialzo al Nord e Sardegna, decisa diminuzione al Sud e Medio Adriatico, con fine del caldo estivo anche nelle regioni meridionali. Moderati venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per sabato 13 giugno

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutta Italia; qualche temporaneo e innocuo annuvolamento solo sulle zone montuose.

Temperature minime in aumento al Nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna; massime in crescita in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, pressoché invariate al Sud. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio; altrove ventilazione di debole intensità.