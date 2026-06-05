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Digital detox in vacanza: cresce la tendenza di staccare da smartphone e social in estate

Sempre più persone durante il periodo estivo adottano il Digital detox durante la propria vacanza: la tendenza di staccare da smartphone e social è in forte crescita
Curiosità5 Giugno 2026 - ore 13:59 - Redatto da Meteo.it
Curiosità5 Giugno 2026 - ore 13:59 - Redatto da Meteo.it

Quella di postare qualsiasi cosa che riguardi la propria vita sui social, soprattutto durante le vacanze estive, è una delle abitudini più diffuse al mondo. Negli ultimi anni però qualcosa sta cambiando, e sempre più persone adottano la nuova tendenza del "Digital detox", la "disintossicazione digitale".

Cresce la tendenza del "Digital detox" in vacanza

Soprattutto in estate è sempre più in voga la tendenza della "digital detox", cioè la voglia di staccare da tutto ciò che è digitale: dagli smartphone ai social, passando per tablet e pc.

Spegnere tutti i dispositivi digitali e limitare in maniera importante l'uso di internet per molti non è più una rinuncia ma una vera prassi per prendersi cura di se stessi. Tra i benefici che si ottengono dalla disconnessione volontaria da tutto ciò che è digitale c'è sicuramente il miglioramento dell'umore, la riduzione dello stress e dell'ansia causati dal sovraccarico mentale dovuto all'arrivo continuo delle notifiche o mail.

I benefici della tendenza del digital detox

In molti sostengono che i benefici della "Digital detox" si ottengono già dopo un alcune ore dall'aver staccato con tutto quello che è digitale. Chi adotta la "Digital detox" sostituisce l'utilizzo del cellulare con la lettura di un buon libro, un'usanza che favorisce a quanto pare anche il sonno. Per non parlare anche dei rapporti con le altre persone: chi stacca dal cellulare è più presente nelle conversazioni con gli altri, questo migliora anche le relazioni sociali.

Crescono le strutture con spazi “phone free”

Con la crescita della "Digital detox" sono in aumento anche le strutture ricettive che propongono spazi “phone free” con attività che favoriscono la disconnessione sostituendo il tempo che si passa al cellulare con meditazione, yoga e trekking. Inoltre il Wi-Fi viene limitato nelle aree comuni delle strutture proprio per favorire il dialogo e il relax tra i clienti.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Giugno ore 17:43

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