Le città più vivibili al mondo secondo l’Healthy City Index 2026: la classifica

E' stata pubblicata una classifica speciale: si tratta della Healthy City Index 2026 che premia le città più vivibili al mondo del 2026. Nella top ten non c'è neppure una città italiana!

L'Healthy City Index 2026 premia Oslo: è la città più vivibile al mondo

Oslo vince il titolo di città più vivibile al mondo nel 2026 secondo la classifica Healthy City Index 2026. La capitale della Norvegia, famosa in tutto il mondo per le aree verdi e i musei, si posiziona al primo posto della speciale classifica basata su parametri che includono: il benessere, la salute urbana e le condizioni di vita quotidiana. Si tratta di una serie di città, per la precisione dieci, che sono in grado di offrire agli abitanti condizioni di vita positive per la salute fisica, l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi essenziali.

Ogni l'Healthy City Index raggruppa in questa classifica le città più vivibili al mondo dove si creano condizioni di vita adeguate sotto ogni punto di vista. Si tratta di città che possono contare su una solida politica pubblica, ma anche su ottime condizioni urbane indispensabili per il benessere dei residenti. Se Oslo occupa la prima posizione, al secondo posto della classifica troviamo Uppsala, comune svedese, il quarto comune più popoloso della Svezia, dopo Stoccolma, Göteborg e Malmö. Al terzo posto c'è Helsinki. La capitale della Finlandia conquista la medaglia di bronzo confermandosi una delle città dove si vive meglio. E l'Italia? Scorrendo la classifica per trovare la prima città italiana bisogna raggiungere la posizione 61 dove c'è Parma. Seguono Bologna alla 69esima posizione e Milano al 107esimo posto.

Healthy City Index 2026, la classifica delle 10 città dove si vive meglio

A seguire la classifica Healthy City Index 2026 con le 10 città dove si vive meglio: