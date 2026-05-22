Quali sono i 25 Paesi migliori del 2026? Scopriamo insieme la classifica di U.S. News & World Report che premia anche l'Italia.

I 25 Paesi migliori del 2026: Italia al 24° posto

Classifica dei 25 migliori Paesi del 2026: c'è anche l’Italia stata resa nota la nuova classifica di U.S. News & World Report, una nota rivista americana che ogni anno premia i migliori Paesi dell'anno. Nella top 25 dei migliori Paesi del 2026 c'è anche l'Italia inserita al 24° posto.

Un buon risultato per il nostro Paese considerando l'analisi approfondita della rivista americana che prende in esame vari parametri tra cui: governance, sanità, infrastrutture, sicurezza, opportunità economiche e sostenibilità ambientale. U.S. News & World Report ha analizzato più di 100 Paesi prima di stilare la classifica finale che ha inserito l'Italia in 24esima posizione seguita dalla Slovenia.

Meglio di noi la Spagna che si classifica al 23esimo posto, a conferma del fatto che negli ultimi tempi il Paese ha saputo rilanciarsi attirando investitori e giovani talenti da ogni parte del mondo. A dominare la classifica c'è l'Europa che piazza ben 18 paesi nella top 25 con un primati del Centro-Nord Europa tra Svizzera, Danimarca e Svezia.

Al primo posto, infatti, c'è proprio la Svizzera che fa meglio di Germania, Paesi Bassi e Finlandia. Oltre all'Europa in classifica troviamo anche l'Australia al 14° posto, mentre Singapore deve accontentarsi del 16esimo gradino, mentre gli Stati Uniti si piazzano solo diciottesimi grazie allo sviluppo economico.

La classifica dei 25 migliori Paesi del 2026 secondo U.S. News & World Report

A seguire la classifica completa dei primi 25 migliori Paesi del 2026: