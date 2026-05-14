Quali sono i cognomi più diffusi in Italia e nel mondo nel 2026?

Sig. Rossi, ma non solo: quando pensiamo ai cognomi più diffusi quello della famiglia Rossi rappresenta nell'immaginario collettivo il top. Ma ce ne sono molti altri, altrettanto presenti, che raccontano pezzi di storia, tradizioni locali e antichi mestieri.

Cognomi più diffusi in Italia e nel mondo 2026: curiosità

Il cognome ha il compito di identificare le persone all’interno di una comunità e creare legami di parentela. Non a caso l'origine della parola deriva dal latino cognomen, ovvero dall'unione dei termini "con" e "nomen" (con il nome). Nel tempo, molti si sono formati a partire dalla professione, dal luogo d’origine, da tratti fisici o da soprannomi usati per distinguere un individuo.

L’Italia poi, è ancora oggi tra i Paesi europei con la maggiore varietà di cognomi: si calcola che ne esistano circa 400.000, un patrimonio linguistico e culturale che racconta secoli di dominazioni, migrazioni e diversità dialettali.

Cognomi più diffusi nel 2026, la top 20 italiana

La classifica italiana dei cognomi più diffusi nel 2026, rispecchia la tendenza degli ultimi anni. Al primo posto troviamo l'intramontabile Rossi, seguito da altri cognomi storici ben radicati in tutta la Penisola.

Molti raccontano chiaramente le origini delle famiglie italiane: Ferrari deriva dall'antico mestiere del fabbro, mentre Romano indicava qualcuno proveniente dalla Capitale. Rossi, il più diffuso in assoluto, è stato coniato per evidenziare una caratteristica fisica: il colore particolare della pelle o dei capelli.

Ecco la top 10 italiana dei cognomi più ricorrenti nel 2026:

Rossi: 77.913 persone Russo: 50.312 persone Ferrari: 44.693 persone Esposito: 35.635 persone Bianchi: 31.620 persone Romano: 29.508 persone Colombo: 28.825 persone Bruno: 27.272 persone Ricci: 24.984 persone Marino: 23.726 persone Costa: 22.607 persone Franco: 22.427 persone Gallo: 21.905 persone Conti: 21.657 persone Greco: 21.551 persone Martino: 21.166 persone Giordano: 19.993 persone Rizzo: 19.420 persone Mancini: 19.229 persone Villa: 19.022 persone

La realtà italiana varia poi da regione a regione, evidenziando come il Bel Paese rappresenti un autentico mosaico di identità locali. Uno studio condotto da Preply ha analizzato i cognomi più diffusi nelle diverse aree, ed è risultato che nel Nord spiccano quelli legati agli antichi mestieri o alle origini geografiche, come Ferraris, Fabbro e Cattaneo, mentre nel Centro Italia è facile imbattersi nel sig. Barbieri, Moretti o Innocenti. Scendendo al Sud troviamo cognomi che sottolineano l'aspetto religioso, ma anche le antiche dominazioni. In Campania prevalgono Sorrentino, Coppola e Ferrara, mentre in Puglia troviamo Lorusso e Santoro.

I cognomi più diffusi nel mondo, classifica 2026

Quali sono i cognomi più diffusi nel mondo? Il podio, senza ombra di dubbio, spetta a Wang: sono oltre 106 milioni di persone a portare questo cognome che, tradotto dal mandarino, significa "re" o "principe".

Non dovrebbe stupire il fatto che molti tra i cognomi più diffusi arrivino dalla Cina, il Paese con una delle popolazioni più numerose al mondo.

Ecco ora la classifica mondiale, dove a dominare la scena è proprio il continente asiatico:

Wang

Li

Zhang

Chen

Liu

In Europa il più diffuso è Garcia: sono ben 1,7 milioni le persone che condividono questo cognome, profondamente radicato in Spagna.