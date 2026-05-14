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Quali sono i cognomi più diffusi in Italia e nel mondo nel 2026?

Quali sono i cognomi più presenti nel nostro Paese (e nel mondo) nel 2026? Per togliersi questa curiosità, ci sono classifiche aggiornate che aiutano a scoprire quali siano i più comuni nel nostro Paese e come, ancora oggi, continuino a raccontare storie, origini familiari e tradizioni locali.
Curiosità14 Maggio 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it
Curiosità14 Maggio 2026 - ore 11:41 - Redatto da Meteo.it

Sig. Rossi, ma non solo: quando pensiamo ai cognomi più diffusi quello della famiglia Rossi rappresenta nell'immaginario collettivo il top. Ma ce ne sono molti altri, altrettanto presenti, che raccontano pezzi di storia, tradizioni locali e antichi mestieri.

Cognomi più diffusi in Italia e nel mondo 2026: curiosità

Il cognome ha il compito di identificare le persone all’interno di una comunità e creare legami di parentela. Non a caso l'origine della parola deriva dal latino cognomen, ovvero dall'unione dei termini "con" e "nomen" (con il nome). Nel tempo, molti si sono formati a partire dalla professione, dal luogo d’origine, da tratti fisici o da soprannomi usati per distinguere un individuo.

L’Italia poi, è ancora oggi tra i Paesi europei con la maggiore varietà di cognomi: si calcola che ne esistano circa 400.000, un patrimonio linguistico e culturale che racconta secoli di dominazioni, migrazioni e diversità dialettali.

Cognomi più diffusi nel 2026, la top 20 italiana

La classifica italiana dei cognomi più diffusi nel 2026, rispecchia la tendenza degli ultimi anni. Al primo posto troviamo l'intramontabile Rossi, seguito da altri cognomi storici ben radicati in tutta la Penisola.

Molti raccontano chiaramente le origini delle famiglie italiane: Ferrari deriva dall'antico mestiere del fabbro, mentre Romano indicava qualcuno proveniente dalla Capitale. Rossi, il più diffuso in assoluto, è stato coniato per evidenziare una caratteristica fisica: il colore particolare della pelle o dei capelli.  

Ecco la top 10 italiana dei cognomi più ricorrenti nel 2026:

  1. Rossi: 77.913 persone
  2. Russo: 50.312 persone
  3. Ferrari: 44.693 persone
  4. Esposito: 35.635 persone
  5. Bianchi: 31.620 persone
  6. Romano: 29.508 persone
  7. Colombo: 28.825 persone
  8. Bruno: 27.272 persone
  9. Ricci: 24.984 persone
  10. Marino: 23.726 persone
  11. Costa: 22.607 persone
  12. Franco: 22.427 persone
  13. Gallo: 21.905 persone
  14. Conti: 21.657 persone
  15. Greco: 21.551 persone
  16. Martino: 21.166 persone
  17. Giordano: 19.993 persone
  18. Rizzo: 19.420 persone
  19. Mancini: 19.229 persone
  20. Villa: 19.022 persone

La realtà italiana varia poi da regione a regione, evidenziando come il Bel Paese rappresenti un autentico mosaico di identità locali. Uno studio condotto da Preply ha analizzato i cognomi più diffusi nelle diverse aree, ed è risultato che nel Nord spiccano quelli legati agli antichi mestieri o alle origini geografiche, come Ferraris, Fabbro e Cattaneo, mentre nel Centro Italia è facile imbattersi nel sig. Barbieri, Moretti o Innocenti. Scendendo al Sud troviamo cognomi che sottolineano l'aspetto religioso, ma anche le antiche dominazioni. In Campania prevalgono Sorrentino, Coppola e Ferrara, mentre in Puglia troviamo Lorusso e Santoro.

I cognomi più diffusi nel mondo, classifica 2026

Quali sono i cognomi più diffusi nel mondo? Il podio, senza ombra di dubbio, spetta a Wang: sono oltre 106 milioni di persone a portare questo cognome che, tradotto dal mandarino, significa "re" o "principe".

Non dovrebbe stupire il fatto che molti tra i cognomi più diffusi arrivino dalla Cina, il Paese con una delle popolazioni più numerose al mondo.

Ecco ora la classifica mondiale, dove a dominare la scena è proprio il continente asiatico:

  • Wang
  • Li
  • Zhang
  • Chen
  • Liu

In Europa il più diffuso è Garcia: sono ben 1,7 milioni le persone che condividono questo cognome, profondamente radicato in Spagna.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio ore 12:49

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