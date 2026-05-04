Come prendersi cura della camelia, pianta ornamentale molto apprezzata

Coltivare una camelia in vaso è più facile di quanto molti immaginino, perché si tratta di una pianta robusta che non richiede attenzioni particolarmente complesse. Con alcune accortezze di base è possibile mantenerla sana e farla crescere senza difficoltà anche su balconi o terrazzi. Scegliere le varietà più adatte consente inoltre di ottenere fioriture distribuite in diversi periodi dell’anno, prolungando così lo spettacolo dei fiori. Questa caratteristica la rende ideale per chi desidera colore e vitalità per molti mesi.

Pianta di camelia, come prendersene cura

Originaria dell’Asia orientale, la camelia è una pianta abituata a climi umidi e piovosi, motivo per cui l’irrigazione gioca un ruolo fondamentale nella sua coltivazione. Per favorire la formazione dei boccioli, è importante garantire un livello costante di umidità nel terreno. Essendo sensibile al calcare, è preferibile utilizzare acqua piovana oppure acqua del rubinetto lasciata riposare prima dell’uso, sempre a temperatura ambiente. Il terriccio deve rimanere uniformemente umido, evitando però eccessi che potrebbero causare ristagni dannosi per le radici, particolarmente delicate.

È importante non alternare periodi di secco e di bagnato, perché questo può provocare la caduta precoce di fiori e boccioli. Le annaffiature devono quindi essere regolari e ben dosate, facendo attenzione a non lasciare acqua nel sottovaso. Per mantenere più a lungo l’umidità, si può coprire la superficie del terreno con materiale pacciamante, utile anche a limitare la crescita delle erbacce. Nei periodi più caldi o ventosi, è consigliabile vaporizzare acqua sulle foglie o effettuare leggere docce serali per ricreare un ambiente più umido. Quando la pianta inizia a produrre nuovi germogli, verso la fine dell’estate, è opportuno ridurre leggermente l’apporto d’acqua per evitare problemi ai boccioli.

Anche il rinvaso richiede attenzione: non va effettuato durante la fioritura. È inoltre importante non scegliere contenitori troppo grandi, perché uno spazio eccessivo favorirebbe lo sviluppo delle radici a scapito della parte aerea. L’ideale è optare per un vaso solo leggermente più grande del precedente, così da assicurare una crescita equilibrata.

Quando fioriscono le camelie?

Disponibile in una ricca palette che va dal bianco al rosa fino al rosso intenso, con numerose varianti screziate, la camelia conquista per l’eleganza dei suoi fiori. Anche le forme sono molto diverse: alcune varietà producono corolle grandi e piene, mentre altre presentano fiori semplici e leggeri, particolarmente apprezzati anche dalle api. La Camellia japonica è tra le più diffuse e generalmente fiorisce nei primi mesi dell’anno, tra gennaio e maggio, con tempistiche che cambiano in base al clima e alla varietà. I boccioli iniziano a formarsi già durante l’estate e restano pronti durante il periodo di riposo autunnale. Questo permette alla pianta di regalare colori vivaci proprio quando la maggior parte del giardino è ancora spoglia.

Esistono però anche camelie a fioritura autunnale, come la Camellia sasanqua, che produce fiori spesso profumati tra settembre e dicembre. In generale, il periodo di fioritura varia molto a seconda delle temperature e delle condizioni climatiche stagionali. Nelle regioni meridionali e lungo le coste, non è insolito vedere camelie già in fiore nel periodo natalizio. Al contrario, nelle zone più fredde o ombreggiate del nord Italia, la fioritura può protrarsi fino alla tarda primavera.