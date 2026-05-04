FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Come prendersi cura della camelia, pianta ornamentale molto appre...

Come prendersi cura della camelia, pianta ornamentale molto apprezzata

La camelia giapponese è tra le piante ornamentali più amate per decorare il giardino: ecco come prendersene cura.
Curiosità4 Maggio 2026 - ore 13:06 - Redatto da Meteo.it
Curiosità4 Maggio 2026 - ore 13:06 - Redatto da Meteo.it

Coltivare una camelia in vaso è più facile di quanto molti immaginino, perché si tratta di una pianta robusta che non richiede attenzioni particolarmente complesse. Con alcune accortezze di base è possibile mantenerla sana e farla crescere senza difficoltà anche su balconi o terrazzi. Scegliere le varietà più adatte consente inoltre di ottenere fioriture distribuite in diversi periodi dell’anno, prolungando così lo spettacolo dei fiori. Questa caratteristica la rende ideale per chi desidera colore e vitalità per molti mesi.

Pianta di camelia, come prendersene cura

Originaria dell’Asia orientale, la camelia è una pianta abituata a climi umidi e piovosi, motivo per cui l’irrigazione gioca un ruolo fondamentale nella sua coltivazione. Per favorire la formazione dei boccioli, è importante garantire un livello costante di umidità nel terreno. Essendo sensibile al calcare, è preferibile utilizzare acqua piovana oppure acqua del rubinetto lasciata riposare prima dell’uso, sempre a temperatura ambiente. Il terriccio deve rimanere uniformemente umido, evitando però eccessi che potrebbero causare ristagni dannosi per le radici, particolarmente delicate.

È importante non alternare periodi di secco e di bagnato, perché questo può provocare la caduta precoce di fiori e boccioli. Le annaffiature devono quindi essere regolari e ben dosate, facendo attenzione a non lasciare acqua nel sottovaso. Per mantenere più a lungo l’umidità, si può coprire la superficie del terreno con materiale pacciamante, utile anche a limitare la crescita delle erbacce. Nei periodi più caldi o ventosi, è consigliabile vaporizzare acqua sulle foglie o effettuare leggere docce serali per ricreare un ambiente più umido. Quando la pianta inizia a produrre nuovi germogli, verso la fine dell’estate, è opportuno ridurre leggermente l’apporto d’acqua per evitare problemi ai boccioli.

Anche il rinvaso richiede attenzione: non va effettuato durante la fioritura. È inoltre importante non scegliere contenitori troppo grandi, perché uno spazio eccessivo favorirebbe lo sviluppo delle radici a scapito della parte aerea. L’ideale è optare per un vaso solo leggermente più grande del precedente, così da assicurare una crescita equilibrata.

Quando fioriscono le camelie?

Disponibile in una ricca palette che va dal bianco al rosa fino al rosso intenso, con numerose varianti screziate, la camelia conquista per l’eleganza dei suoi fiori. Anche le forme sono molto diverse: alcune varietà producono corolle grandi e piene, mentre altre presentano fiori semplici e leggeri, particolarmente apprezzati anche dalle api. La Camellia japonica è tra le più diffuse e generalmente fiorisce nei primi mesi dell’anno, tra gennaio e maggio, con tempistiche che cambiano in base al clima e alla varietà. I boccioli iniziano a formarsi già durante l’estate e restano pronti durante il periodo di riposo autunnale. Questo permette alla pianta di regalare colori vivaci proprio quando la maggior parte del giardino è ancora spoglia.

Esistono però anche camelie a fioritura autunnale, come la Camellia sasanqua, che produce fiori spesso profumati tra settembre e dicembre. In generale, il periodo di fioritura varia molto a seconda delle temperature e delle condizioni climatiche stagionali. Nelle regioni meridionali e lungo le coste, non è insolito vedere camelie già in fiore nel periodo natalizio. Al contrario, nelle zone più fredde o ombreggiate del nord Italia, la fioritura può protrarsi fino alla tarda primavera.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Paesi con la migliore qualità della vita nel 2026 secondo Numbeo: dominano i Paesi Bassi, Italia esclusa dalla top 10
    Curiosità27 Aprile 2026

    Paesi con la migliore qualità della vita nel 2026 secondo Numbeo: dominano i Paesi Bassi, Italia esclusa dalla top 10

    La classifica 2026 di Numbeo vede primeggiare i paesi del Nord Europa per servizi efficienti e alto benessere.
  • I musei d’arte più visitati al mondo nel 2025: top 10 globale e top 5 in Italia
    Curiosità27 Aprile 2026

    I musei d’arte più visitati al mondo nel 2025: top 10 globale e top 5 in Italia

    I musei d'arte nel 2025 hanno infranto i 200 milioni di ingressi: ecco quali sono quelli più visitati al mondo. C'è anche l'Italia.
  • Le città più vivibili al mondo secondo l’Healthy City Index 2026: la classifica
    Curiosità10 Aprile 2026

    Le città più vivibili al mondo secondo l’Healthy City Index 2026: la classifica

    Quali sono le città più vivibili al mondo nel 2026? La speciale classifica Healthy City Index non premia l'Italia!
  • Time Out Best Cities 2026: tra le 50 migliori città del mondo solo una è italiana, ecco quale
    Curiosità10 Aprile 2026

    Time Out Best Cities 2026: tra le 50 migliori città del mondo solo una è italiana, ecco quale

    Time Out Best Cities 2026, la classifica delle 50 migliori città del mondo. Una sola nella lista è italiana
Ultime newsVedi tutte
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
Tendenza4 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
La tendenza meteo da giovedì 7 vede una possibile parziale tregua intervallata da altre perturbazioni. Aria molto caldo in Calabria e Sicilia.
Meteo, nuove perturbazioni verso il Centro-nord e caldo al Sud: la tendenza
Tendenza3 Maggio 2026
Meteo, nuove perturbazioni verso il Centro-nord e caldo al Sud: la tendenza
Anche da metà settimana prosegue il flusso di correnti sud-occidentali con precipitazioni su Sardegna e Centro-nord. La tendenza meteo dal 5-6 maggio
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
Tendenza2 Maggio 2026
Meteo, 5-6 maggio con maltempo al Centro-nord: la tendenza
La prossima settimana si profilano fasi di maltempo su alcuni settori del Centro-nord. Venti meridionali in rinforzo. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Maggio ore 14:45

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154