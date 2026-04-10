Time Out Best Cities 2026: tra le 50 migliori città del mondo solo una è italiana, ecco quale

Cosa fa di una località la migliore città al mondo? Non è solo una questione di patrimonio culturale o di paesaggi mozzafiato ma bensì qualcosa di diverso. Uno dei fattori che per la gran parte delle persone rende una città migliore di un'altra, è indubbiamente la qualità della vita, che insieme a energia e senso di comunità sono tra le caratteristiche che più di tutte rendono appetibili una città rispetto ad un'altra agli occhi soprattutto di chi la vive o di chi vorrebbe viverla da cittadino. È proprio su questi fattori che si basa la classifica annuale Best Cities 2026 di Time Out, una delle più autorevoli nel travel.

Cos'è e come viene creata la classifica Best Cities 2026 di Time Out

La classifica Best Cities 2026 di Time Out, viene redatta iniziando dall’esperienza di chi vive le città ogni giorno e cioè i residenti, che sono chiamati a valutare aspetti come qualità della vita, proposta culturale, cibo, accessibilità e felicità in maniera generale. Al giudizio dei residenti si aggiunge quello di esperti locali. Da queste valutazioni nasce la classifica delle città migliori del mondo nel 2026.

Quello che emerge dalla classifica Best Cities 2026 di Time Out, è un ritorno alla dimensione umana delle città. Le persone apprezzano le località dove si sentono bene, dove sono coinvolte e in cui riconoscersi.

La città italiana in classifica: Napoli al 33° posto per autenticità

Alla posizione n. 33 della classifica Time Out Best Cities 2026 c'è Napoli che si conferma una delle città più attrattive al mondo. A renderla appetibile è l’autenticità della città stessa: la gastronomia tra le più amate al mondo, il patrimonio culturale e un’energia urbana inimitabile. Napoli, città genuina e senza filtri, ha un senso di comunità che cattura, oltre a una vitalità unica al mondo.

Le 10 città migliori del mondo nel 2026: la classifica

1. Melbourne

Creativa, inclusiva e sempre in movimento. Conquista per la sua cultura, per lo sport, e per i suoi quartieri vivaci, oltre che per la sua gastronomia.

2. Shanghai

Tra le città più energiche, si distingue per il modo di reinventarsi, e un patrimonio gastronomico in evoluzione.

3. Edimburgo

Affascina per il perfetto equilibrio tra storia e modernità. La cultura e il senso di comunità la fanno amare da residenti e visitatori.

4. Londra

Tra le migliori per offerta culturale, diversità e gastronomia.

5. New York

Iconica, una città che non stanca mai. Energia pura, nightlife unica e culturalmente sempre avanti.

6. Città del Capo

Natura mozzafiato e dinamicità la rendono rara. Accessibilità, scena culturale e gastronomica la rendono perfetta.

7. Città del Messico

Città molto creativa dove si incrociano tradizione e innovazione e dove risiede una interessante scena culturale.

8. Bangkok

Città molto accessibile, sempre piena di energia. Amata per il cibo e una qualità della vita alta.

9. Seoul

Innovazione e cultura la fanno da padrona. Design e creatività la rendono molto appetibile.

10. Tokyo

Un incrocio tra tradizione e modernità, la città colpisce per la sua organizzazione, cultura e gastronomia.

Le altre città in classifica

11. Zurigo

12. Rio de Janeiro

13. Copenaghen

14. San Paolo

15. Hong Kong

16. Cracovia

17. Porto

18. Guadalajara

19. Madrid

20. Valencia

21. Sydney

22. Parigi

23. Singapore

24. Marrakech

25. Hanoi

26. Bath

27. Bilbao

28. Berlino

29. Adelaide

30. Pechino

31. Anversa

32. Chiang Mai

33. Napoli

34. Amsterdam

35. Medellín

36. Lima

37. Vancouver

38. Ho Chi Minh City

39. Osaka

40. Atene

41. Chicago

42. Il Cairo

43. Buenos Aires

44. Vienna

45. Dublino

46. San Francisco

47. Lagos

48. Auckland

49. Lisbona

50. Bogotá