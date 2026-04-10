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Time Out Best Cities 2026: tra le 50 migliori città del mondo solo una è italiana, ecco quale

Pubblicata la classifica Time Out Best Cities 2026 che riguarda le 50 migliori città del mondo. C'è una sola città italiana nella lista, ecco di quale si tratta.
Curiosità10 Aprile 2026 - ore 14:37 - Redatto da Meteo.it
Curiosità10 Aprile 2026 - ore 14:37 - Redatto da Meteo.it

Cosa fa di una località la migliore città al mondo? Non è solo una questione di patrimonio culturale o di paesaggi mozzafiato ma bensì qualcosa di diverso. Uno dei fattori che per la gran parte delle persone rende una città migliore di un'altra, è indubbiamente la qualità della vita, che insieme a energia e senso di comunità sono tra le caratteristiche che più di tutte rendono appetibili una città rispetto ad un'altra agli occhi soprattutto di chi la vive o di chi vorrebbe viverla da cittadino. È proprio su questi fattori che si basa la classifica annuale Best Cities 2026 di Time Out, una delle più autorevoli nel travel.

Cos'è e come viene creata la classifica Best Cities 2026 di Time Out

La classifica Best Cities 2026 di Time Out, viene redatta iniziando dall’esperienza di chi vive le città ogni giorno e cioè i residenti, che sono chiamati a valutare aspetti come qualità della vita, proposta culturale, cibo, accessibilità e felicità in maniera generale. Al giudizio dei residenti si aggiunge quello di esperti locali. Da queste valutazioni nasce la classifica delle città migliori del mondo nel 2026.

Quello che emerge dalla classifica  Best Cities 2026 di Time Out, è un ritorno alla dimensione umana delle città. Le persone apprezzano le località dove si sentono bene, dove sono coinvolte e in cui riconoscersi.

La città italiana in classifica: Napoli al 33° posto per autenticità

Alla posizione n. 33 della classifica Time Out Best Cities 2026 c'è Napoli che si conferma una delle città più attrattive al mondo. A renderla appetibile è l’autenticità della città stessa: la gastronomia tra le più amate al mondo, il patrimonio culturale e un’energia urbana inimitabile. Napoli, città genuina e senza filtri, ha un senso di comunità che cattura, oltre a una vitalità unica al mondo.

Le 10 città migliori del mondo nel 2026: la classifica

1. Melbourne
Creativa, inclusiva e sempre in movimento. Conquista per la sua cultura, per lo sport, e per i suoi quartieri vivaci, oltre che per la sua gastronomia.

2. Shanghai
Tra le città più energiche, si distingue per il modo di reinventarsi, e un patrimonio gastronomico in evoluzione.

3. Edimburgo
Affascina per il perfetto equilibrio tra storia e modernità. La cultura e il senso di comunità la fanno amare da residenti e visitatori.

4. Londra
Tra le migliori per offerta culturale, diversità e gastronomia.

5. New York
Iconica, una città che non stanca mai. Energia pura, nightlife unica e culturalmente sempre avanti.

6. Città del Capo
Natura mozzafiato e dinamicità la rendono rara. Accessibilità, scena culturale e gastronomica la rendono perfetta.

7. Città del Messico
Città molto creativa dove si incrociano tradizione e innovazione e dove risiede una interessante scena culturale.

8. Bangkok
Città molto accessibile, sempre piena di energia. Amata per il cibo e una qualità della vita alta.

9. Seoul
Innovazione e cultura la fanno da padrona. Design e creatività la rendono molto appetibile.

10. Tokyo
Un incrocio tra tradizione e modernità, la città colpisce per la sua organizzazione, cultura e gastronomia.

Le altre città in classifica

11. Zurigo
12. Rio de Janeiro
13. Copenaghen
14. San Paolo
15. Hong Kong
16. Cracovia
17. Porto
18. Guadalajara
19. Madrid
20. Valencia
21. Sydney
22. Parigi
23. Singapore
24. Marrakech
25. Hanoi
26. Bath
27. Bilbao
28. Berlino
29. Adelaide
30. Pechino
31. Anversa
32. Chiang Mai
33. Napoli
34. Amsterdam
35. Medellín
36. Lima
37. Vancouver
38. Ho Chi Minh City
39. Osaka
40. Atene
41. Chicago
42. Il Cairo
43. Buenos Aires
44. Vienna
45. Dublino
46. San Francisco
47. Lagos
48. Auckland
49. Lisbona
50. Bogotá

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Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Aprile ore 15:59

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