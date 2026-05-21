Formiche in terrazza o in cucina: ecco alcuni consigli utili

Con la bella stagione tornano anche le formiche, che possono invadere il terrazzo e infiltrarsi anche in casa. Le formiche in cucina sono senza dubbio un grande fastidio, anche se bastano pochi accorgimenti per prevenire (o risolvere) il problema.

Come tenere lontane le formiche

In giardino, nel terrazzo o in cucina, le formiche possono rivelarsi molto fastidiose. Prima di analizzare i vari metodi per eliminarle tuttavia, è fondamentale capire cosa le attira. Solo adottando alcune misure preventive infatti, è possibile garantirsi risultati efficaci e duraturi.

Il primo errore che spesso commettiamo, e che può portare a dover combattere un'invasione di formiche, è quello di trascurare alcune elementari regole di igiene domestica. Lasciare residui alimentari o briciole esposte richiama questi piccoli insetti, che grazie al loro eccezionale olfatto riescono a fiutare zuccheri e grassi a distanza.

Tra le possibile cause che possono contribuire ad attirare le formiche in casa, c'è anche l'abitudine di lasciare sacchetti dei rifiuti aperti o piatti sporchi nel lavabo. Tutte queste disattenzioni rischiano di fare arrivare le operaie esploratrici che poi guidano verso la cucina l'intera colonia.

Capire da dove entrano le formiche

Se ci troviamo nella necessità di combattere un'infestazione di formiche in casa è necessario capire da dove entrano. La presenza di fessure nei muri, così come eccessivi spazi sotto porte e finestre, possono rappresentare una porta d'ingresso ideale per questi piccoli imenotteri. Per questo motivo è fondamentale provvedere a sigillare ogni possibile via di accesso.

Eliminare le formiche dalla cucina o dal terrazzo

Una volta adottate tutte le misure che impediscano l'accesso delle formiche in casa, arriva il momento di pensare a un modo per allontanare quelle già presenti. Fortunatamente esistono rimedi, soprattutto naturali, che permettono di liberarsi delle formiche senza l'utilizzo di veleni. I prodotti chimici possono infatti rivelarsi pericolosi se in casa ci sono dei bambini o degli animali domestici.

Un buon rimedio per liberarsi dalle formiche si basa sulla possibilità di sfruttare proprio il loro olfatto, rendendolo il punto debole in questa lotta. Tra le sostanze naturali utili ci sono l'aceto bianco, l'olio di cannella, i fondi di caffè, il succo di limone e la menta piperita.

L'aceto di vino bianco, con il suo odore forte, svolge un'azione repellente e disorientante. Se spruzzato nei punti di ingresso cancella le scie.

L'olio di cannella crea una barriera olfattiva che le tiene lontane, mentre i fondi di caffè possono rivelarsi utili se collocati vicino alle porte o nei pressi del formicaio, perché rappresentano un ottimo repellente naturale.

Il succo di limone e la menta piperita possono essere aggiunti a un panno con il quale pulire i ripiani della cucina e della dispensa.