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Meteo, 26-27 maggio con caldo in ulteriore aumento: verso i 35 gradi

Alta pressione sub-tropicale protagonista con tempo stabile e caldo anomalo: valori da ondata di calore del mese di luglio. Le previsioni meteo del 26-27 maggio
Previsione25 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione25 Maggio 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

Quest’ultima settimana di maggio si profila all’insegna dell’alta pressione sull’Italia, particolarmente solida fino a mercoledì con temperature in ulteriore lieve aumento. Il caldo tipicamente estivo dovrebbe quindi registrare il suo picco intorno a mercoledì con le anomalie termiche più marcate rispetto alla norma al Centro-Nord e punte massime intorno ai 35 gradi. Da giovedì infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est potranno limare i picchi di caldo più intenso e favorire una maggiore instabilità pomeridiana e serale nelle aree montuose in genere e in quelle interne della penisola. L’alta pressione potrebbe poi mostrare segni di indebolimento intorno al cambio del mese, in particolare nelle regioni settentrionali che con l’inizio di giugno verranno lambite dal flusso di correnti atlantiche che avrà riguadagnato terreno verso l’Europa centrale.

Previsioni meteo per martedì 26 maggio

Martedì sarà un’altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera e una nuvolosità pomeridiana meno sviluppata attorno ai monti. Si tratterà di cumuli per lo più innocui con la possibilità di brevi ed isolati temporali nelle Alpi lombarde. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso ed oltre la norma, specie al Centronord dove si toccheranno picchi pomeridiani prossimi ai 35 gradi. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per mercoledì 27 maggio

Mercoledì al mattino schiarite diffuse con qualche annuvolamento solo sul Triveneto e all’estremo Sud. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi in aumento nelle zone montuose, più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi venete, Appennino tosco-emiliano e calabro-lucano e nelle zone interne della Sicilia meridionale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento; punte intorno ai 35 gradi. Ancora scarsa la ventilazione.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 25 Maggio ore 15:28

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