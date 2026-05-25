Meteo, lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio: la tendenza
Nella seconda parte della settimana sull’Italia continueremo ad osservare una situazione meteorologica di stampo estivo con temperature diffusamente superiori alle medie di fine maggio. Tuttavia, grazie all’indebolimento dell'Anticiclone presente sull’Europa centro occidentale, si attenuerà un poco l’ondata di caldo sul nord del Paese.
Tendenza meteo: temperature in lieve calo ma sempre sopra la norma dal 28 maggio
Giovedì 28 tempo prevalentemente soleggiato e caldo su tutte le regioni. Nel pomeriggio possibilità di rovesci isolati sui settori alpini del Nordest; temporali sparsi su bassa Toscana, Umbria, meridionale, alto Lazio; temporali isolati lungo l’Appennino meridionale.
Venti per lo più deboli. Temperature: in contenuta diminuzione sulle regioni centro settentrionali; in lieve rialzo sulle isole.
Venerdì 29 maggio cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata possibile sviluppo di temporali isolati nelle zone interne del Lazio, sui rilievi delle isole maggiori e della Calabria.
Venti per lo più deboli. Temperature senza grosse variazioni.
In base agli ultimi aggiornamenti almeno fino a sabato sull’Italia non osserveremo il passaggio di perturbazioni e proseguirà la fase estiva con anomalie termiche più marcate sul settore di Nordovest. Possibili temporali isolati su Alpi e Prealpi orientali, nelle zone interne della Sicilia.