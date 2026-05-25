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Identificato il "Cavaliere Nero", il super predatore degli oceani del Cretaceo

Gli studiosi di paleontologia hanno identificato una nuova specie chiamata Tylosaurus rex, un gigantesco rettile marino dei mosasauri, diverso dal dinosauro Tyrannosaurus rex.
Curiosità25 Maggio 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Curiosità25 Maggio 2026 - ore 12:35 - Redatto da Meteo.it
Foto: Perot Museum

Gli scienziati hanno identificato una nuova specie chiamata Tylosaurus rex, un enorme rettile marino vissuto milioni di anni fa, che non appartiene però alla famiglia del famoso Tyrannosaurus rex. Nonostante il nome simile, il nuovo animale era un predatore degli oceani e non un dinosauro terrestre. La scoperta ha attirato grande attenzione perché amplia le conoscenze sui giganteschi rettili marini del Cretaceo.

Scoperto un nuovo T. Rex, un esemplare è stato soprannominato il "Cavaliere Nero"

Molte scoperte paleontologiche nascono dallo studio di fossili conservati da anni nei musei, spesso classificati in modo errato. È proprio ciò che è accaduto con alcuni resti attribuiti al Tylosaurus proriger, che in realtà appartenevano a una specie completamente diversa, oggi identificata come Tylosaurus rex.

La scoperta è stata effettuata da un gruppo di studiosi americani guidati dalla paleontologa Amelia R. Zietlow, con la collaborazione di ricercatori di importanti musei e università statunitensi.

Analizzando attentamente gli scheletri, gli esperti hanno notato differenze evidenti nella struttura del corpo, soprattutto nelle dimensioni e nella potenza della mascella. Il nuovo Tylosaurus rex poteva raggiungere oltre 13 metri di lunghezza, risultando molto più grande e robusto rispetto al Tylosaurus proriger. I suoi denti appuntiti e seghettati rappresentavano una caratteristica insolita tra i mosasauri, suggerendo uno stile di caccia particolarmente aggressivo.

A confermare la sua ferocia è stato l’esame di un gigantesco esemplare soprannominato “Il Cavaliere Nero”, esposto al Perot Museum of Nature and Science. Il fossile mostra gravi ferite alla mandibola e al muso, probabilmente causate da combattimenti con altri individui della stessa specie. Secondo i paleontologi, questi scontri dimostrano che il Tylosaurus rex era estremamente aggressivo anche verso i propri simili.

Come era fatto il mosasauro

I mosasauri erano giganteschi rettili marini vissuti nel periodo del Cretaceo superiore e scomparsi circa 66 milioni di anni fa dopo il devastante Evento di Chicxulub, causato dalla caduta di un enorme asteroide nella zona dell’attuale Penisola dello Yucatán.

Negli ultimi anni questi animali sono diventati molto popolari grazie alla saga cinematografica Jurassic World, dove vengono rappresentati come terribili predatori degli oceani.

Anche se vissero nello stesso periodo dei dinosauri, i mosasauri non appartenevano a quel gruppo, ma erano più vicini alle moderne lucertole e ai varani. Alcune specie raggiungevano dimensioni impressionanti, arrivando fino a circa 15 metri di lunghezza, pur mantenendo un peso inferiore alle 12 tonnellate.

Il loro corpo era lungo, massiccio e perfettamente adatto alla vita marina, con una forma aerodinamica ideale per muoversi rapidamente sott’acqua. Il collo corto univa direttamente la testa al corpo robusto, permettendo attacchi improvvisi contro le prede. Le pinne anteriori, molto sviluppate, garantivano forti spinte e accelerazioni rapide durante il nuoto, trasformando questi rettili in abilissimi cacciatori dei mari preistorici.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 25 Maggio ore 14:59

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