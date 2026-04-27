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I musei d’arte più visitati al mondo nel 2025: top 10 globale e top 5 in Italia

I musei d'arte nel 2025 hanno infranto i 200 milioni di ingressi: ecco quali sono quelli più visitati al mondo. C'è anche l'Italia.
Curiosità27 Aprile 2026 - ore 16:24 - Redatto da Meteo.it
Curiosità27 Aprile 2026 - ore 16:24 - Redatto da Meteo.it

Quali sono i musei d'arte più visitati al mondo nel 2025? Scopriamo insieme la speciale classifica annuale pubblicata da The Art Newspaper che celebra i 10 musei d'arte che hanno registrato un record di presenze.

Classifica musei d'arte più visitati al mondo nel 2025: trionfano, Parigi, Londra e Roma

La speciale classifica dei musei d'arte più visitati al mondo nel 2025 secondo The Art Newspaper fotografa un settore in ripresa con 200 milioni di ingressi. Una sorta di "rinascita" per il settore dei musei d'arte che con il Covid è andato incontro ad una crisi che ha visto crollare le vendite dei biglietti.

La ripresa è sicuramente lenta, ma la classifica del 2025 premia tre città in particolare: Londra, Parigi e Roma. A guidare la classifica con 9.046.000 milioni di visitatori è il Museo Louvre di Parigi, uno dei più acclamati e dove sono custodite opere come La Gioconda e La vergine delle rocce di Leonardo Da Vinci, La libertà che guida il popolo di Delacroix, La Venere di Milo, La Nike di Samotracia e Amore e Psiche di Antonio Canova.

L'Italia è al secondo posto della classifica con i Musei Vaticani di Roma che hanno attirato nel solo anno 2025 la cifra di 6.933.822 milioni di visitatori. Si difende benissimo anche Londra che conquista la top 10 con tre centri d'arte: il British Museum (al quarto posto), Tate Modern (al nono posto) e National Gallery (al decimo posto). Da segnalare anche l'ingresso in classifica di nuovi musei come lo Shanghai Museum East che, inaugurato solo nel 2024, è riuscito nel giro di un solo anno ad attirare la cifra di 4.593.216 visitatori.

I 10 musei più visitati al mondo nel 2025

Ecco la top ten con 10 musei più visitati al mondo nel 2025 secondo The Art Newspaper:

  1. Musée du Louvre, Parigi, 9.046.000 di visitatori
  2. Musei Vaticani, Roma, 6.933.822 di visitatori
  3. National Museum of Korea, Seul, 6.507.483 di visitatori
  4. British Museum, Londra, 6.440.120 di visitatori
  5. Metropolitan Museum of Art, New York, 5.984.091 di visitatori
  6. State Russian Museum, San Pietroburgo, 5.087.276 di visitatori
  7. Museo Nacional de Antropología, Città del Messico, 5.048.893 di visitatori
  8. Shanghai Museum East, Shanghai, 4.593.216 di visitatori
  9. Tate Modern, Londra, 4.514.266 di visitatori
  10. National Gallery, Londra, 4.147.544 di visitatori

Quali sono i musei più visitati in Italia nel 2025?

Non poteva mancare una "speciale classifica" con i musei italiani più visitati nel 2025. A guidare la classifica ci sono i Musei Vaticani che hanno attirato a Roma nel 2026 6.933.822 di visitatori guadagnando così la posizione n.2 nella classifica mondiale. Si difende bene anche la Galleria dell’Accademia di Firenze con 2.279.825 di visitatori seguito da Palazzo Ducale di Venezia con 1.355.689 di visitatori.

Al quarto posto il Museo Egizio di Torino con 1.273.354 di visitatori, mentre al quinto posto troviamo i Musei Capitolini di Roma con 860.018 visitatori. Da segnalare anche gli Uffizi di Firenze che, solo nel 2025, hanno attirato 5,3 milioni di visitatori.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 27 Aprile ore 17:39

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