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La destinazione più rilassante del mondo è un’isola greca: qual è e perché visitarla a giugno

Non è Mykonos né tantomeno Santorini l'isola che conquista il titolo di luogo più rilassante al mondo. Scopriamo qual è e come raggiungerla!
Viaggi20 Maggio 2026 - ore 12:58 - Redatto da Meteo.it
Viaggi20 Maggio 2026 - ore 12:58 - Redatto da Meteo.it

La Grecia si conferma una delle mete di vacanza più gettonate del mondo. In particolare c'è un'isola che ha recentemente conquistato il titolo di "destinazione più rilassante al mondo". Scopriamo il suo nome, come raggiungerla e cosa visitare!

Qual è la destinazione più rilassante al mondo? Vince la Grecia con Alonissos

Si chiama Alonissos, l'isola della Grecia che conquista per l'anno 2026 il titolo di "destinazione più rilassante al mondo". L'isola delle Sporadi Settentrionali, ancora poco nota al grande turismo di massa, ha battuto location super famose come Mykonos e Santorini. L'isola di Alonissos o Chilidromi, chiamata Ico nell'antichità, appartiene all'arcipelago delle Sporadi Settentrionali ed è stata indicata come la destinazione più rilassante al mondo per tutti i viaggiatori alla ricerca di natura e turismo sostenibile. Su questa splendida isola, infatti, è possibile godere di mare cristallino, spiagge incontaminate, giornate lente e all'insegna del relax. Il mese di giugno è indicato come il periodo migliore per visitarla considerando temperature intorno ai 25°, quindi senza afa e caldo estremo.

A premiare Alonissos è stata una analisi condotta da un gruppo di esperti di viaggio di Solmar Villas che hanno comparato più di 160 destinazioni internazionali. La scelta è ricaduta sulla magica isola delle Sporadi Settentrionali per il suo essere ancora lontana dal turismo di massa. Poco nota e conosciuta l'isola è rimasta al di fuori dai circuiti di overtourism offrendo spiagge incontaminate e tranquille dove poter godere di un mare cristallino evitando così file interminabili e confusione.

Alonissos in Grecia, come arrivare e cosa visitare

Per raggiungere Alonissos, la destinazione più rilassante del 2026, non c'è un aereo diretto visto che sull'isola non è presente alcun aeroporto. Il modo più rapido per raggiungerla è tramite un traghetto da Skiathos con un viaggio della durata di 2 ore circa. L'isola è raggiungibile anche dalla città di Volos, ma in questo caso il viaggio può durare dalle 3 alle 4 ore e mezza a seconda del mezzo scelto.

Una volta arrivati sull'isola di Alonissos è possibile godere e visitare luoghi davvero bellissimi ed incontaminati. A cominciare dal Parco Marino Nazionale di Alonissos considerato la più grande area marina protetta d’Europa. Si tratta di un santuario naturale di più di 2200 km dove è possibile ammirare specie animali rare come la foca monaca mediterranea. Non solo, per gli amanti dell'avventura sono disponibili anche escursioni in barca alla scoperta di isolotti e baie come Kyra Panagia Monastery, il monastero del XII secolo immerso nel blu dell’Egeo.

Da segnalare anche il museo sottomarino del Partenone dei relitti dove i sub possono vivere un'esperienza davvero unica tra archeologia, mare e tutela ambientale. Naturalmente in un'isola non mancano le spiagge dove potersi rilassare lontano dal delirio e dalla confusione. Tra le spiagge più belle di Alonissos ci sono: Agios Dimitrios Beach, Kokkinokastro e Chrisi Milia Beach.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Maggio ore 20:47

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