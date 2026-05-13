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Le spiagge più belle d'Italia nel 2026 secondo Skyscanner: la Sicilia conquista tre posti

Skyscanner ha stilato la lista 2026 delle spiagge italiane più spettacolari. A dominare la classifica è la Sicilia.
Viaggi13 Maggio 2026 - ore 10:49 - Redatto da Meteo.it
Viaggi13 Maggio 2026 - ore 10:49 - Redatto da Meteo.it

Quando si parla di vacanze al mare, l’Italia continua a essere tra le destinazioni più amate del Mediterraneo grazie alla grande varietà dei suoi litorali. Con migliaia di chilometri di costa, il Paese offre spiagge dorate perfette per il relax, insenature rocciose circondate dalla natura e baie dal mare limpido che ricordano scenari esotici.

Ogni regione propone paesaggi diversi, capaci di soddisfare sia chi cerca tranquillità sia chi desidera località vivaci e ricche di servizi. La classifica 2026 stilata da Skyscanner si basa sulle mete più ricercate online, sulle preferenze espresse dai turisti e sulle recensioni condivise dai viaggiatori dopo le loro esperienze.

Le spiagge più belle d'Italia nel 2026, la classifica secondo Skyscanner

La Sicilia domina la classifica delle mete balneari più apprezzate grazie alla presenza di alcune delle località marine più spettacolari d’Italia. Tra queste spicca la celebre Scala dei Turchi, famosa per la sua imponente scogliera bianca che si affaccia sul mare creando un contrasto suggestivo con l’azzurro del Mediterraneo.

Per preservare questo patrimonio naturale, l’accesso all’area è controllato con regole precise e ingressi su prenotazione. Molto richieste anche le escursioni in barca che permettono di ammirare la costa da una prospettiva unica.

Tra le destinazioni più amate figura anche Cala Rossa, una baia caratterizzata da scogli piatti e acque trasparenti, modellata nel tempo dall’antica estrazione del tufo. La località può essere raggiunta sia via mare sia attraverso un breve percorso a piedi.

Nell’elenco delle spiagge più famose compare inoltre Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, inserita in una riserva naturale protetta (foto in alto). Anche qui gli ingressi sono limitati per garantire la tutela dell’ecosistema e contenere l’afflusso turistico.

Le spiagge più belle in Toscana e Sardegna

Tra le località balneari più apprezzate compare anche Fetovaia, una delle spiagge simbolo dell’Isola d’Elba, conosciuta per la sabbia chiara, il mare trasparente e i fondali bassi ideali per famiglie e bambini.

Nel Lazio, invece, spicca la celebre Chiaia di Luna, considerata tra le spiagge più suggestive del Paese grazie alla sua particolare forma a mezzaluna e alle alte pareti di tufo che la circondano. La baia è diventata famosa anche a livello internazionale ed è visitabile soltanto dal mare, poiché l’accesso via terra è stato chiuso per motivi di sicurezza legati al rischio frane.

In Sardegna conquista i visitatori Cala Spinosa, una piccola insenatura tra rocce granitiche modellate dal vento e bagnata da acque color smeraldo, molto amata dagli appassionati di snorkeling. Tra le perle sarde presenti in classifica c’è anche Cala Mariolu, nota per i suoi caratteristici sassolini bianchi e per il mare cristallino. La spiaggia si trova all’interno di un’area marina protetta ed è raggiungibile sia in barca sia attraverso percorsi di trekking immersi nella natura.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 13 Maggio ore 12:52

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