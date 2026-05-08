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Grecia, stop a ombrelloni e lettini: 251 spiagge tornano libere

Il governo della Grecia ha deciso di liberare 251 spiagge da ombrelloni, locali, bar e lettini. L'obiettivo è ridurre l’impatto del turismo di massa.
Viaggi8 Maggio 2026 - ore 13:33 - Redatto da Meteo.it
Viaggi8 Maggio 2026 - ore 13:33 - Redatto da Meteo.it
La spiaggia di Elafonissi, a Creta.

La Grecia da qualche anno è una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. Perla del Mediterraneo, durante l'estate si popola di migliaia di turisti che affollano le spiagge lungo la costa e le varie isole. La crescita turistica ha fatto in modo che le autorità intervenissero con misure piuttosto drastiche contro l’overtourism.

Grecia, stop a ombrelloni e lettini in 251 spiagge

Tramite un comunicato congiunto dei ministeri dell’Economia e dell’Ambiente si rende nota ora l'attuazione di un piano di tutela ambientale che riguarda ben 251 spiagge di grande valore naturale, che verranno liberate da ombrelloni, lettini e strutture legate alla balneazione organizzata.

L’obiettivo del governo greco è quello di ridurre l’impatto che il turismo di massa ha sulle località del Paese e di preservare ecosistemi fragili che si trovano tra isole iconiche come Creta, le Cicladi, il Dodecaneso e alcune spiagge dello Ionio.

Le 251 spiagge protette

Le restrizioni in atto coinvolgono appunto 251 spiagge in località come Balos, Elafonissi, Falassarna e Gavdos, sull’isola di Creta, e 7 spiagge di Naxos, 11 tra Folegandros, Sikinos e Syros, nelle Piccole Cicladi. 13 le spiagge di Karpatos, 6 tra Kalymnos e Astipalea, con l'aggiunta di diverse località di Lefkada e Zante.

Sulle spiagge selezionate non sarà possibile costruire nuove strutture turistiche, noleggiare ombrelloni, lettini, aprire bar, locali e servizi di intrattenimento. Non sarà nemmeno possibile installare impianti di musica e accedere con veicoli a motore al mare.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Maggio ore 14:07

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