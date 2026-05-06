Estate 2026: le acque migliori per la balneazione in Italia secondo Arpa

Dove si trova il mare più pulito in Italia? In vista dell'estate 2026 sono tante le persone che si fanno questa domanda per organizzare le ferie estive. Ad aiutare a rispondere a questo interrogativo arrivano i dati forniti dall'ARPA, Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Scopriamo insieme quali sono le località dove si trova l'acqua migliore!

Vacanze estive 2026: i parametri per acque balneabili secondo ARPA

Le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, le ARPA, hanno comunicato i luoghi balneari dove si trovano le acque più pulite. I dati, aggiornati di anno in anno, premiano le località marittime dove è possibile nuotare in acque pulite e cristalline.

Tra le eccellenze secondo ARPA ci sono diverse regioni come Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Calabria, Puglia e Sardegna. L'ARPA per individuare le località di mare con le acque più pulite utilizza un sistema di monitoraggio molto rigido con analisi dettagliate e stabilite a livello europeo.

Tra i parametri più importanti c'è quello relativo alla concentrazione di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, ma è importante osservare anche diversi parametri di natura chimica e fisica: la trasparenza dell’acqua, la presenza di eventuali sostanze inquinanti e fenomeni anomali.

Sono quattro le classificazioni per le Agenzie regionali delle acque considerando i parametri raccolto: eccellente, buona, sufficiente e scarsa a seconda dei livelli di contaminazione.

Dove si trova l'acqua più pulita in Italia secondo Arpa

Ma quali sono le località balneari premiate da ARPA nel 2026? Tra le regioni che registrano una qualità eccellente delle acque c'è il Veneto con 163 acque di balneazione su 174 esaminate giudicate come eccellenti.

Nel dettaglio a Jesolo, comune italiano della città metropolitana di Venezia in Veneto, rinomato per la frazione di Lido di Jesolo, considera la seconda spiaggia d'Italia per numero di visitatori e la terza per presenze turistiche, è tra le località che ha mantenuto una qualità eccellente delle acque per diverse stagioni. Pure a Chioggia Sottomarina ci sono acque balneabili con valori eccellenti.

Anche l'Emilia Romagna è tra le regioni con il maggior numero di località con acque pulite: 82 presentano parametri eccellenti, 15 buone e 1 sufficiente. Tra le località con valori microbiologici molto bassi e stabili nel tempo ci sono Rimini e Riccione.

Ottimi risultati anche per la regione Lazio che presenta il 93% delle acque balneabili eccellenti; in particolare tra le zone più premiate c'è Fiumicino, ma anche località come Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli, Nettuno, Santa Marinella.

Acque eccellenti pure in Puglia, una delle regioni più premiate con spiagge meravigliose quelle del Salento tra cui spicca il litorale di Pescoluse denominate le Maldive del Salento. Da segnalare anche Otranto dove si trovano acque cristalline e la zona del Gargano dove è possibile rilassarsi in spiagge e acque da sogno.

Tra le regioni "premiate" da ARPA non poteva mancare la Calabria che presenta il 97% delle acque balneabili eccellenti. Tra le zone da non perdere: la Costa degli Dei con il litorale di Tropea, ma anche Capo Vaticano e Roccella Ionica.

Infine con il 98% delle 664 acque monitorate da ARPA c'è anche la Sardegna che si conferma eccellente con la maggior parte delle località balneari nella provincia di Sassari. Da segnalare anche l'iconica Costa Smeralda dove le acque mantengono livelli di qualità eccellente. Da segnalare le spiagge de La Pelosa e di Porto Faro.