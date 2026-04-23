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Ryanair introduce nuove regole da novembre 2026: check-in e consegna bagagli chiudono un'ora prima della partenza

Dal 10 novembre 2026 Ryanair applicherà nuove disposizioni su check-in e consegna bagagli, con l’obiettivo di rendere più rapide le procedure in aeroporto.
Viaggi23 Aprile 2026 - ore 15:04 - Redatto da Meteo.it
Viaggi23 Aprile 2026 - ore 15:04 - Redatto da Meteo.it

La compagnia aerea Ryanair prosegue con l’introduzione di nuove disposizioni per i passeggeri, dopo aver già reso obbligatorio il check-in online, modificato le regole sul bagaglio a mano e limitato il trasporto di animali a bordo. A queste novità si aggiunge ora un ulteriore aggiornamento delle condizioni di viaggio.

Le nuove norme, però, non avranno effetti immediati su chi partirà nei ponti primaverili o durante l’estate 2026. Proprio per la stagione estiva, infatti, la compagnia ha anche previsto una riduzione di alcune tratte. I cambiamenti entreranno ufficialmente in vigore solo a partire dal 10 novembre 2026.

Check-in Ryanair, le nuove regole per chi imbarca i bagagli

A partire dall’autunno, la compagnia Ryanair introdurrà una modifica importante negli aeroporti in cui opera, anticipando la chiusura del check-in e del servizio di consegna bagagli a un’ora prima della partenza, rispetto agli attuali 40 minuti.

Il bag drop, ovvero il sistema che consente ai viaggiatori di registrare e lasciare autonomamente i bagagli da stiva tramite postazioni automatiche, diventerà quindi accessibile per un tempo diverso.

L’obiettivo di questa scelta è offrire più margine ai passeggeri per completare i controlli di sicurezza. In questo modo si punta a rendere più fluido il passaggio ai varchi aeroportuali.

Chi lo desidera può già velocizzare queste procedure utilizzando il servizio Fast Track, che permette di evitare le code. La nuova organizzazione dovrebbe quindi ridurre il numero di persone che rischiano di perdere il volo a causa delle attese.

Come saranno in futuro i controlli in aeroporto

Quando il tempo ai banchi tradizionali si riduce, la tecnologia diventa la soluzione per rendere più rapide le operazioni in aeroporto. In parallelo alla modifica degli orari, Ryanair sta portando avanti un ampio processo di digitalizzazione dei terminal. Entro ottobre 2026, la quasi totalità degli scali della sua rete sarà dotata di sistemi automatici per la consegna dei bagagli.

Queste postazioni self-service saranno collegate direttamente all’app ufficiale della compagnia. I viaggiatori potranno così stampare le etichette e imbarcare i bagagli in autonomia. Questo permetterà di ridurre sensibilmente le file ai banchi fisici.

Tuttavia, la novità riguarderà solo una parte limitata dei passeggeri. La maggioranza, circa l’80%, vola infatti solo con il bagaglio a mano. Questi utenti continuano già a effettuare il check-in online e si dirigono direttamente ai controlli di sicurezza. Le nuove modalità interesseranno quindi soprattutto quel 20% che sceglie ancora di viaggiare con bagagli da stiva.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Aprile ore 19:37

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