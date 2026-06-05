Meteo, dall'8 giugno caldo intenso al Sud e Sicilia, più instabile al Nord

Durante i primi giorni della prossima settimana sull’area del Mediterraneo centrale si instaurerà un regime anticiclonico associato a temperature superiori alla norma, specialmente sulle regioni meridionali. Al Sud e sulla Sicilia, dove già si superano i 30 gradi, per la prossima settimana si profila dunque un’ondata di calore che spingerà i termometri stabilmente verso i 34-35 gradi. Alcune perturbazioni atlantiche, invece, potranno dare origini a fasi di tempo più instabile sui settori più settentrionali delle regioni del Nord.

Tendenza meteo: caldo in aumento al Centro-sud, più instabile al Nord

Lunedì 8 giornata all’insegna del tempo soleggiato e del clima caldo sulla maggioranza delle regioni. Dal pomeriggio al Nord si osserverà un moderato aumento della nuvolosità e in montagna (in particolare sulle Alpi centro orientali) saranno possibili rovesci a carattere isolato.

Venti: moderati di maestrale nel canale d’Otranto, deboli e per lo più a regime di brezza sul resto del Paese. Temperature stabili o in leggero calo in Sicilia, in contenuto rialzo sulle altre regioni.

Martedì 9 giugno l’estremo nord dell’Italia verrà sfiorato da una perturbazione atlantica in moto da ovest verso est; altrove il tempo resterà stabile, caldo e soleggiato, con temperature in rialzo sulle isole e sulle regioni adriatiche. Nella notte possibili temporali sul nord della Lombardia e sull’alto Piemonte; in giornata rovesci soprattutto sulle aree alpine e prealpine della Lombardia e del Nordest.

Per le giornate successive i modelli più aggiornati mostrano ancora condizioni di stabilità e temperature estive sull’area del Mediterraneo centrale, mentre sui settori più settentrionali del Paese (Alpi e Prealpi in particolare) il tempo potrebbe restare più variabile.