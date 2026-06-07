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Meteo, inizio settimana con sole e caldo al Centro-sud: le previsioni

Alta pressione sulle regioni centro-meridionali. Il Nord ai margini con atmosfera più instabile e temporali anche forti soprattutto mercoledì. Le previsioni meteo per l'8-9 giugno
Previsione7 Giugno 2026 - ore 12:29 - Redatto da Meteo.it
Previsione7 Giugno 2026 - ore 12:29 - Redatto da Meteo.it

Quella che sta per iniziare sarà una settimana di tempo prevalentemente stabile e soleggiato sull’Italia centro-meridionale e sulle Isole maggiori, che beneficeranno della protezione offerta dall’alta pressione in risalita dal Nord Africa e dalla Penisola iberica. Fino a domenica 14 non si prevedono precipitazioni, fatto salvo per occasionali e brevi temporali di calore in sviluppo lungo la dorsale appenninica. Il Nord Italia, per contro, resterà inizialmente ancora ai margini della cupola anticiclonica, dunque esposto alle ondulazioni del flusso umido e temperato atlantico che potrà rinnovare condizioni di instabilità atmosferica, soprattutto verso la fascia alpina. Attenzione: tra martedì sera e la giornata di mercoledì la coda di una perturbazione atlantica (la n.3 del mese) in transito sull’Europa continentale, potrà favorire alcuni episodi temporaleschi anche sulla valle padana e al Nord-Est, localmente intensi e grandinigeni. Dal punto di vista termico vivremo una settimana di caldo estivo superiore alla norma: le anomalie più marcate sono attese al Centro-Sud, su Sicilia e Sardegna dove si supereranno diffusamente i 30 gradi, con picchi di 34-35 nelle aree interne. Al Nord il caldo sarà leggermente più contenuto e senza eccessi, con valori generalmente non superiori ai 30 gradi e con un temporaneo abbassamento atteso tra mercoledì e giovedì.

Previsioni meteo per lunedì 8 giugno

Nuvolosità sparsa sin dal mattino su Alpi e Prealpi, più consistente dal pomeriggio quando si svilupperanno alcuni rovesci o temporali, destinati a proseguire in serata, mentre nella notte non si esclude un coinvolgimento delle pianure lombarde e piemontesi più settentrionali. Sempre nel pomeriggio occasionali e brevi temporali di calore non esclusi lungo la dorsale appenninica. Per il resto tempo stabile, soleggiato e caldo. Temperature: massime in generale lieve aumento. Valori fino a 30 gradi al Nord, oltre i 30 nel resto del Paese, con punte di 33-34 su Sardegna e Sicilia. Venti deboli, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 9 giugno

Su Alpi e Prealpi centro-orientali e sul Trentino Alto Adige tempo instabile sin dalle prime ore del giorno con probabili rovesci o temporali, in propagazione tra la sera e la notte ai settori pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Triveneto: attenzione, rischio di fenomeni volenti, associati a grandine e forti raffiche di vento. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, salvo modesti cumuli in sviluppo lungo la dorsale. Temperature massime in ulteriore aumento: fino a 30-31 gradi al Nord, fino a 32-33 al Centro-Sud, con picchi di 34 nelle aree interne. Venti deboli, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari calmi o poco mossi.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 07 Giugno ore 15:52

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