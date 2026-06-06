Meteo, sole e caldo al Centro-sud, più instabile al Nord: la tendenza dal 9 giugno

La struttura di alta pressione, che fra questo fine settimana e l’inizio della prossima andrà a rinforzarsi sul Mediterraneo e l’Italia, martedì si indebolirà sul suo bordo settentrionale a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Questo sistema nuvoloso, in transito sull’Europa centrale, fra martedì e mercoledì lambirà la regione alpina innescando dell’instabilità sulle nostre regioni settentrionali, in special modo le Alpi e l’alta pianura Padana. Nel resto del Paese si avranno condizioni di stabilità grazie alla permanenza dell’alta pressione accompagnata da una massa d’aria calda che manterrà le temperature sopra la media con valori in ulteriore crescita, anche oltre i 30 gradi al Centro-Sud e in Emilia Romagna. Nel resto del Nord, invece, i valori saranno in lieve flessione per via delle condizioni di variabilità e delle correnti più fresche di origine atlantica che si infiltreranno al seguito del fronte perturbato. Le proiezioni per la seconda parte della settimana sono affette ancora da un ampio margine di incertezza, specialmente per quel che riguarda il Centro-Nord dove, al momento, le probabilità prevalga l’instabilità con clima fresco o l’anticiclone con il caldo, si equivalgono. Sulle regioni meridionali vi è maggior certezza che le condizioni del tempo rimangano stabili con temperature in ulteriore crescita fino a punte intorno ai 35 gradi.

La tendenza meteo da martedì 9 giugno

Martedì 9 giugno sulle Alpi e al Nord-Ovest prevarranno le nuvole, con piogge e rovesci per lo più lungo l’arco alpino e nelle zone pedemontane, particolarmente diffusi nel pomeriggio e tendenti ad estendersi verso la pianura lombarda e le Venezie fra la sera e la notte. Nel resto del Paese il tempo resterà prevalentemente soleggiato. Le temperature resteranno sopra la media, solo in lieve flessione nei valori massimi nelle zone più interessate dal maltempo, in leggero ulteriore incremento, invece, al Sud e sulle Isole: in Emilia Romagna e al Centro-Sud si potranno raggiungere localmente i 32-33 gradi.

Mercoledì 10 sarà un’altra giornata instabile al Nord, con nuvole, piogge e temporali che interesseranno soprattutto Lombardia, Alpi orientali, Venezie, Emilia occidentale e rilievi di Piemonte e Liguria. Nel resto d’Italia il tempo sarà ancora stabile, con qualche nuvola in più sulle regioni centrali. Le temperature rimarranno elevate al Centro-Sud e in Emilia Romagna, con valori massimi in ulteriore rialzo al Meridione, dove si spingeranno localmente fino a 34 gradi; nel resto del Nord le correnti più fresche determineranno un calo termico, con valori leggermente inferiori alla norma. Sarà anche una giornata un po’ ventilata.