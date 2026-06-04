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Estate 2026: le 10 destinazioni più economiche d’Europa per viaggiare spendendo meno

Dove andare in vacanza nel 2026 in Europa senza spendere tanto? La classifica delle mete low cost.
Viaggi4 Giugno 2026 - ore 10:30 - Redatto da Meteo.it
Viaggi4 Giugno 2026 - ore 10:30 - Redatto da Meteo.it

Con l'arrivo dell'estate 2026 cresce la voglia di viaggiare, ma prima di partire per un lungo o breve viaggio è importante considerare i prezzi che negli ultimi anni sono sempre più alti. Ecco la classifica stilata da City Costs Barometer 2026, pubblicata da Post Office Travel Money, con le mete più economiche d'Europa dove trascorrere una vacanza.

Estate 2026, dove andare spendendo il giusto

Se ti stai domandando "dove andare in vacanza in estate 2026 spendendo meno?" sei nel posto giusto! L'estate è tra i periodi migliori per viaggiare, ma l'incremento generale dei prezzi è un limite per chi vuole trascorrere una vacanza a breve termine in Europa. Prima di organizzare un viaggio è stata pubblicata la classifica City Costs Barometer 2026 che ha stilato la top ten delle 10 mete più economiche dove viaggiare in Europa. L'indagine, svolta in più di 50 città d'Europa, è tra le più importanti mai realizzate dal Post Office Travel Money con un gruppo di esperti che ha valutato i prezzi di hotel, alloggio, trasporti e attività.

Acquistare un volo economico per una meta turistica dove il costo della vita è alto non è una scelta giusta; il consiglio di Post Office Travel Money è di puntare a località dove poter incontrare un costo della vita giusto e ragionevole in modo da poter godere a pieno del viaggio. Una cosa è certa: la classifica City Costs Barometer 2026 del Post Office Travel Money premia l'Europa orientale come la destinazione in assoluto più low cost dove recarsi in vacanza nel 2026.

Estate 2026, la classifica delle 10 mete low cost dove andare in vacanza

A trionfare nella classifica delle 10 località d'Europa più economiche del 2026 secondo il Post Office Travel Money c'è Sarajevo, la capitale della Bosnia ed Erzegovina. La piccola città sul fiume Miljacka, circondata dalle Alpi Dinariche, è un luogo dove poter trascorrere una vacanza a prezzi ragionevoli senza rinunciare a scoprire la bellezza di un luogo magico e spesso lontano dalle mete classiche e gettonate. Nel cuore della città, infatti, è possibile scoprire e visitare musei che commemorano la storia locale oppure ammirare gli splendidi monumenti del Baščaršija, il centro storico della città, dove convivono opere dell'Impero Ottomano e dell'Impero Austro-Ungarico.

Al secondo posto troviamo Bucarest, la capitale della Romania, dove è possibile scoprire la bellezza di monumenti storici come il Palatul Parlamentului, il palazzo del governo di epoca comunista, ma anche il quartiere storico Lipscani e la piccola Chiesa ortodossa orientale di Stavropoleos e tanto altro. Terza meta low cost in Europa per il 2026 è Tirana, la capitale dell'Albania, che sta conquistando sempre di più turisti di ogni dove diventando una delle località più gettonate degli ultimi anni. Il motivo? Semplice: un costo della vita basso e un'architettura che richiama alla memoria le epoche ottomana, fascista e sovietica.

A seguire la classifica completa delle 10 località d'Europa dove andare in vacanza quest'estate spendendo meno:

  1. Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina;
  2. Bucarest, Romania;
  3. Tirana, Albania;
  4. Belgrado, Serbia;
  5. Trenčín, Slovacchia;
  6. Riga, Lettonia;
  7. Lille, Francia;
  8. Vilnius, Lituania;
  9. Strasburgo, Francia;
  10. Podgorica, Montenegro.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Giugno ore 12:07

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