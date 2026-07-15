Passaporto e non solo: ecco dove serve anche un visto o l'autorizzazione elettronica

Viaggiare all'estero è oggi più semplice che in passato, ma non basta avere un passaporto valido per partire senza pensieri. Ogni Paese stabilisce infatti regole diverse per l'ingresso dei visitatori: in alcuni casi è sufficiente il passaporto, in altri è necessario richiedere un visto tradizionale, mentre un numero crescente di destinazioni richiede un'autorizzazione elettronica di viaggio da ottenere online prima della partenza. Per questo motivo è fondamentale informarsi prima di organizzare una vacanza o un viaggio d'affari.

Cos'è il visto e verso quali Paesi serve

Il visto d'ingresso è un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di un Paese che consente ai cittadini stranieri di varcarne i confini per finalità specifiche, come turismo, lavoro, studio, affari o altre esigenze. Questo permesso può essere applicato direttamente sul passaporto sotto forma di adesivo o timbro, oppure essere emesso in formato cartaceo o digitale, da esibire alle autorità di frontiera al momento dell'arrivo. Le modalità di rilascio e la durata del soggiorno variano in base alla normativa del Paese di destinazione e alla motivazione del viaggio.

In alcuni casi il visto deve essere richiesto con largo anticipo presso ambasciate o consolati, mentre altri Stati consentono di ottenerlo online o direttamente all'arrivo. I cittadini italiani, grazie agli accordi internazionali e alla libera circolazione in numerose aree del mondo, possono entrare senza visto in molti Paesi; tuttavia, per diverse destinazioni il rilascio del visto resta un requisito indispensabile.

Tra queste figurano Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cambogia, Ciad, Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Cuba, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gibuti, Ghana, Giordania, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, India, Indonesia, Iran, Isole Comore, Kuwait, Laos, Libano, Liberia, Libia, Mali, Maldive, Mauritania, Myanmar, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Corea del Nord, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Qatar, Russia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Siria, St. Helena, Tanzania, Togo, Turkmenistan, Uganda, Yemen e Zimbabwe.

Autorizzazione elettronica di viaggio, cos'è e dove è obbligatoria

L'Electronic Travel Authorisation (ETA) è un'autorizzazione di viaggio digitale che, pur non essendo un visto, è obbligatoria per entrare in alcuni Paesi senza dover richiedere un permesso consolare, purché il soggiorno sia di breve durata e rispetti i limiti previsti dalla normativa locale. Il sistema riguarda i viaggiatori esenti dall'obbligo di visto e si applica anche ai minori, indipendentemente dall'età.

Per i cittadini italiani l'ETA è attualmente richiesta per recarsi in Samoa Americane, Australia, Canada, Guam, Israele, Kenya, Nuova Zelanda, Commonwealth delle Isole Marianne Settentrionali, Porto Rico, Seychelles, Sri Lanka, Stati Uniti, Isole Vergini Americane, Regno Unito e Irlanda del Nord. La richiesta può essere effettuata esclusivamente online attraverso i portali ufficiali o le applicazioni dedicate del Paese di destinazione. Per completare la procedura è necessario disporre di un passaporto valido, un indirizzo di posta elettronica e una carta di pagamento per il versamento della tariffa prevista.

Durante la compilazione vengono richiesti i dati anagrafici, le informazioni sul viaggio e alcune dichiarazioni di sicurezza. Una volta approvata, l'autorizzazione viene associata elettronicamente al passaporto, senza il rilascio di alcun documento cartaceo, e sarà verificata direttamente dalle autorità di frontiera al momento dell'ingresso nel Paese.