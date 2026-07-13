Perché Roma Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa per il quinto anno consecutivo

Con oltre 51 milioni di viaggiatori transitati nell’ultimo anno, l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino si conferma ai vertici del panorama europeo conquistando, per il quinto anno consecutivo, il premio come miglior scalo d’Europa nella categoria riservata agli aeroporti con più di 40 milioni di passeggeri.

Il riconoscimento, assegnato dall'Airports Council International, ACI Europe durante il congresso annuale dell’associazione svoltosi a Praga, rappresenta l’ottavo successo ottenuto dallo scalo romano dal 2018.

L'aeroporto di Roma Fiumicino miglior aeroporto d'Europa, ecco il motivo

Il riconoscimento ottenuto dall’aeroporto Leonardo da Vinci arriva al termine di un anno particolarmente positivo, segnato da numeri mai raggiunti prima. Nel 2025 lo scalo romano ha registrato oltre 51,3 milioni di passeggeri, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente e un dato superiore del 18% rispetto al periodo prepandemia del 2019. Le previsioni indicano un’ulteriore crescita nel 2026, quando si potrebbe arrivare a quota 53 milioni di viaggiatori.

Per sostenere l’aumento costante del traffico aereo, Aeroporti di Roma ha avviato un piano di investimenti da 9 miliardi di euro destinato ad ampliare e modernizzare l’infrastruttura, con l’obiettivo di raggiungere una capacità fino a 100 milioni di passeggeri all’anno entro il 2046.

A questo importante traguardo si aggiungono anche il settimo posto nella classifica mondiale Skytrax 2026 e il mantenimento della prestigiosa certificazione a cinque stelle, riservata agli aeroporti che si distinguono per qualità ed efficienza.

L’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha sottolineato come questo risultato rappresenti la conferma di un modello di gestione basato su servizi di alto livello, innovazione, sostenibilità e organizzazione.

Secondo il manager, il futuro di Fiumicino passa attraverso nuovi investimenti e una pianificazione di lungo periodo, indispensabili per accompagnare la crescita del traffico internazionale, rafforzare il ruolo strategico dello scalo e contribuire allo sviluppo del turismo, dell’economia e della competitività dell’Italia.

I migliori aeroporti del mondo, la classifica

L’aeroporto di Singapore Changi si conferma anche nel 2026 il migliore al mondo, mantenendo il primo posto grazie a un’offerta che va ben oltre i tradizionali servizi aeroportuali. La struttura è considerata una vera attrazione per i viaggiatori, con ampi giardini al coperto, aree dedicate al relax, installazioni interattive e una ricca scelta di negozi e ristoranti che rendono l’attesa più piacevole.

Nella classifica internazionale continuano a distinguersi importanti scali asiatici come Seoul Incheon, Tokyo Haneda, Hong Kong e Tokyo Narita, apprezzati per efficienza e qualità. Tra gli aeroporti che rappresentano l’eccellenza a livello globale trovano spazio anche Istanbul, Monaco di Baviera e Vancouver, a conferma della competitività delle infrastrutture europee e nordamericane nel settore del trasporto aereo.