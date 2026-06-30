Viaggiare in Europa spendendo poco: i 5 Paesi dove dormire con meno di 60 euro a notte

L'estate è da sempre sinonimo di vacanza, ma con l'aumento generali dei prezzi diventa sempre più difficile per milioni di persone pianificare un viaggio. Con l'aumento generale dei prezzi trovare un hotel o un affitto a breve termine a costi contenuti è sempre più raro. Per questo motivo AirDNA ha stilato una classifica con i 5 Paesi più economici d'Europa dove soggiornare.

Vacanze 2026, dove recarsi per spendere meno

Ci siamo: l'estate 2026 è arrivata e milioni di persone sono alle prese con l'organizzazione delle vacanze estive confrontandosi con un budget a volte limitato. L'aumento generale dei prezzi non aiuta, ma AirDNA nel corso degli ultimi dodici mesi ha confrontato e studiato le tariffe medie giornaliere, i tassi di occupazione e le abitudini di prenotazione di milioni di utenti per stilare la classifica con i 5 Paesi in Europa più economici dal punto di vista di hotel e affitti.

A trionfare è l'Europa dell'Est con i Balcani dove è possibile soggiornare a prezzi giusti e contenuti senza rinunciare ad una vacanza all'insegna della cultura, della relax e della buona cucina. Al primo posto la Macedonia del Nord dove è possibile soggiornare in hotel con una media 40 euro a notte. È una delle mete più richieste last minute da milioni di viaggiatori che prediligono Skopje e il lago di Ocrida. A seguire c'è il Kosovo, Stato a riconoscimento limitato dell'Europa sud-orientale nella penisola dei Balcani dove la tariffa media di un hotel è di 41,63 a notte.

Terza posizione per la Moldavia, Paese dell'Europa dell'Est ed ex repubblica sovietica, caratterizzata da un territorio variegato che include foreste, colline rocciose e vigneti. La capitale Chișinău ha un'architettura in stile sovietico e ospita il Museo nazionale di storia, con opere d'arte e collezioni etnografiche che riflettono i legami culturali. Qui è possibile dormire con un costo medio di 45,49 euro a notte.

La classifica dei 5 Paesi d'Europa dove dormire a meno di 60 euro a notte

La classifica dei 5 Paesi d'Europa più economici dove dormire spendendo intorno ai 60 euro a notte prosegue con la Serbia che occupa la quarta posizione. Il Paese europeo nel sud-est della penisola balcanica, caratterizzato a nord da altipiani e a sud da montagne e località sciistiche, è tra le mete più economiche in Europa. Da non perdere la capitale Belgrado dove è possibile visitare numerosi edifici di epoca comunista, il parco Kalemegdan e la fortezza di Belgrado. In Serbia è possibile dormire spendendo una media di 51,17 euro a notte.

Infine in quinta posizione c'è la Bosnia ed Erzegovina, Paese della penisola balcanica nel sud-est dell'Europa. Tra i luoghi più visitati c'è la capitale Sarajevo dove è possibile perdersi nel quartiere storico Baščaršija, visitare la moschea Gazi Husrev-bey e passeggiare lungo il Ponte Latino. In Bosnia ed Erzegovina si può dormire spendendo una media di 56,33 euro.

Ecco la classifica dei 5 Paesi d'Europa dove si può dormire spendendo poco: