La Fortezza di Civitella del Tronto riapre al pubblico: come visitarla, anche di notte

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Dopo sei anni di interventi di recupero e restauro, la Fortezza di Civitella di Tronto è pronta ad accogliere nuovamente il pubblico. Considerata una delle più grandi fortificazioni d'Europa, questa straordinaria opera di origine spagnola rappresenta uno dei simboli storici più importanti dell'Abruzzo. La riapertura segna la restituzione di un patrimonio di grande valore culturale, legato agli ultimi episodi della resistenza del Regno delle Due Sicilie e alla storia del Risorgimento italiano.

Riapre la Fortezza di Civitella del Tronto, orari e prezzi

Visitare la Fortezza di Civitella di Tronto è un'occasione per scoprire uno dei monumenti storici più affascinanti d'Abruzzo. Il biglietto d'ingresso costa 10 euro per gli adulti e comprende anche l'accesso al Museo delle Marmi e al Museo Nina, mentre i ragazzi tra i 6 e i 17 anni pagano soltanto 2 euro. Gli orari di apertura cambiano in base alla stagione: da gennaio a febbraio e da novembre a dicembre il complesso è visitabile dalle 10 alle 17, a marzo e ottobre dalle 10 alle 18, tra aprile, maggio e settembre dalle 10 alle 19, mentre nei mesi di giugno e luglio resta aperto dalle 10 alle 20. Ad agosto l'ingresso è anticipato alle 9 con chiusura alle 20.

Durante l'estate è inoltre possibile vivere un'esperienza speciale grazie alle visite serali, organizzate dalle 21:30 alle 23:30 in alcune date di agosto e settembre. Questa formula permette di esplorare la fortezza in un'atmosfera particolarmente suggestiva, tra bastioni e antiche mura illuminate. Il costo delle aperture notturne è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi fino a 17 anni e 7 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. Con la riapertura al pubblico e un calendario ricco di iniziative, la Fortezza di Civitella di Tronto si conferma una meta imperdibile per chi desidera conoscere la storia, la cultura e le bellezze dell'Abruzzo, sia durante il giorno sia nelle affascinanti visite in notturna.

Fortezza di Civitella del Tronto, cosa vedere

Con una superficie superiore ai 25.000 metri quadrati, la Fortezza di Civitella di Tronto è una delle più imponenti fortificazioni militari d'Europa e rappresenta un autentico simbolo della storia abruzzese. Dopo i lavori di recupero, i visitatori possono nuovamente percorrere i bastioni, i camminamenti di ronda e raggiungere i punti panoramici che offrono una spettacolare vista sulla vallata circostante. Il biglietto d'ingresso consente di visitare anche il Museo delle Armi e il Museo Nina, arricchendo l'esperienza con un percorso dedicato alla storia del complesso. Tra gli ambienti più suggestivi spiccano le grandi piazze d'armi, le monumentali cisterne e gli spazi difensivi che raccontano il passato della fortezza. Costruita durante la dominazione borbonica, la struttura conserva oggi importanti collezioni museali dedicate alle armi, alle mappe e alla memoria storica del territorio.

Chi desidera approfondire la visita può partecipare a un tour guidato, disponibile su prenotazione per gruppi di almeno 15 persone, che include anche il centro storico di Civitella di Tronto. L'itinerario conduce fino al monumento dedicato a Matteo Wade, alla Chiesa della Scopa e alla celebre Ruetta, conosciuta come la strada più stretta d'Italia, per un percorso di circa due ore che unisce il patrimonio monumentale della fortezza alle bellezze del borgo.