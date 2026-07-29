Vacanze di Ferragosto: 5 destinazioni low cost con volo e hotel sotto i 500 euro

Concedersi una vacanza last minute a Ferragosto senza spendere un capitale è possibile? Ecco alcune destinazioni low cost, che permettono di usare la formula "volo + hotel" spendendo meno di 500 euro.

Vacanze low cost a Ferragosto: le destinazioni migliori

Ferragosto è ormai alle porte, ma non è troppo tardi per organizzare una vacanza breve che permetta di rigenerarsi. Coloro che si erano ormai rassegnati all'idea di trascorrere le ferie a casa, per non far pesare sul bilancio familiare i rincari registrati nel settore travel, saranno contenti di sapere che esistono mete europee dove è ancora possibile concedersi il weekend di Ferragosto spendendo meno di 500 euro.

Sfruttando anche le offerte last minute si possono trovare voli economici in partenza dai principali aeroporti italiani e località che propongono soggiorni a basso prezzo anche nel fine settimana più ambito. Basta una breve ricerca sui siti di prenotazione presenti sul web per scovare mete economiche: noi l'abbiamo fatta per voi e abbiamo trovato 5 destinazioni irresistibili.

Vacanze al mare low-cost? Le proposte della Croazia

Da anni la Croazia si conferma come una delle destinazioni ideali per chi vuole concedersi qualche giorno di mare senza gravare troppo sul bilancio familiare, e anche questanno mantiene lo scettro di "regina delle vacanze economiche".

Al momento è possibile prenotare a Dubrovnik un appartamento privato per due persone, nel periodo che va dal 13 al 16 agosto, a 328 euro (164 a testa). Se a questo aggiungiamo il prezzo del volo, intorno ai 200 euro, vediamo che la proposta di una vacanza nella città croata è davvero allettante. Partendo da Milano o Roma il viaggio è diretto, mentre chi sceglie Napoli dovrà mettere in conto anche uno scalo (ma anche una tariffa più conveniente).

Scegliere di trascorrere il fine settimana di Ferragosto a Dunrovnik permette di unire il piacere di qualche ora di mare alla scoperta di una città ricca di storia. Se da un lato questa località della Croazia è nota per le sue spiagge, che si affacciano sul mar Adriatico, dall'altro offre al turista un tour suggestivo nel centro storico, circondato da antiche mura in pietra.

Vacanza in Spagna per un Ferragosto low-cost

La Spagna potrebbe apparire, a una prima occhiata, come una meta impossibile per chi non è disposto a spendere tanto. Tuttavia, con un po' di attenzione, è possibile trovare destinazioni economiche. Il prezzo dei voli, così come quello degli alloggi, cambia infatti drasticamente da città a città, e scegliendo destinazioni meno gettonate (ma non certo meno belle) è ancora possibile trascorrere un weekend low-cost.

Tra le mete consigliate troviamo Barcellona: per raggiungerla con un volo da Roma o Milano bisogna mettere in conto poco più di 160 euro a persona, mentre un alloggio per due costa mediamente 300 euro (150 a persona).

Anche Minorca rientra tra le mete perfette per il weekend di Ferragosto a meno di 500 euro: il volo diretto da Milano costa 100 euro, mentre un appartamento privato per 2 persone ha un prezzo di 660 euro (330 a persona).

Vacanza economica in Albania (anche a Ferragosto)

L'Albania è una delle destinazioni perfette per chi vuole fare una vacanza economica nel 2026 e anche nel periodo più caro dell'anno conferma questa sua tendenza.

Il biglietto aereo da Milano o Roma per Tirana costa 155 euro, mentre da Napoli si superano di poco i 200 euro. Il soggiorno però, presenta tariffe davvero convenienti: si possono ancora trovare appartamenti per due che, dal 13 al 16 agosto, costano mediamente 50 euro a testa.

Ferragosto in Grecia: dove andare per risparmiare?

L'idea di trascorrere il Ferragosto in Grecia potrebbe apparire proibitiva, visto che solo il volo può arrivare a sfiorare i 1000 euro. Anche in questo caso però, è importante fare attenzione a scegliere con cura la destinazione.

Raggiungere Skiathos, partendo da Milano o da Roma, costa mediamente 170 euro. Il prezzo sale leggermente per chi sceglie di partire da Napoli, ma consente comunque di rimanere entro la soglia dei 500 euro a persona per una vacanza a Ferragosto, visto che qui un appartamento per due costa intorno ai 300 euro pro capite.

Weekend in Germania: la soluzione alternativa per chi non ama il mare

Trascorrere il fine settimana di Ferragosto al mare è sicuramente il sogno di molti, ma non certo di tutti. Coloro che non amano particolarmente l'idea di passare la festa d'estate sulla spiaggia, potranno trovare nelle proposte "viaggi in Germania" la loro destinazione ideale.

Partendo da Milano o Roma è possibile immergersi nel mood internazionale di Francoforte, e scoprire i tanti musei e le località iconiche. Il viaggio a/r costa 79 euro da Milano e 150 da Roma, mentre per trascorrere 3 notti in una doppia in centro si spendono meno di 50 euro a persona.