La nuova classifica Fai svela i Luoghi del Cuore più amati (e sorprendenti) d’Italia

È stata svelata la nuova classifica con i luoghi del Cuore FAI più votati d'Italia. Si tratta di una classifica provvisoria che delinea le preferenze anche in vista dell'estate 2026. Scopriamo i "luoghi del cuore FAI" finora più votati ed amati in Italia.

Classifica estate FAI 2026: 350.000 i voti raccolti

La votazione per eleggere i luoghi del cuore FAI 2026 più amati in Italia ha registrato un record di adesioni. In poco più di due mesi dall'apertura delle votazioni, infatti, sono pervenuti più di 350 mila voti a conferma di un legame indissolubile tra comunità locali e patrimonio culturale e naturalistico.

La classifica provvisoria dell'estate FAI mostra una Italia del tutto nuova con l'ingresso di luoghi sorprendenti, alcuni poco noti alla massa, ma pronti a conquistare il grande pubblico. Una classifica, quella del 13° censimento de "I Luoghi del Cuore", che conferma ancora una volta la bellezza senza tempo del nostro Paese, uno scrigno di luoghi magici, segreti ed unici. Dai paesaggi naturalistici ai piccoli borghi, dalle Chiese alle abbazie. E ancora: ponti storici e luoghi simbolo delle comunità locale di un'Italia che ha sempre tanto da offrire.

Al primo posto della classifica provvisoria per l'estate 2026 dei "luoghi del cuore FAI" troviamo le Lame di Puglia, dei solchi erosivi naturali e poco profondi, scavati da antichi corsi d'acqua e dall'azione del carsismo che collegano l'altopiano delle Murge al Mar Adriatico. Si tratta di ecosistemi unici che spesso ospitano insediamenti rupestri storici.

Al secondo posto Le Grotte Rupestri di Verzino, una delle meraviglie della Calabria, che mantiene saldamente il secondo posto della classifica. In terza posizione, invece, il Convento dei frati cappuccini di Renacavata fondato nel XVI secolo per iniziativa di alcuni frati e per volontà della duchessa Caterina Cybo. Si tratta del primo convento monastero fondato dall'Ordine dei Cappuccini.

Attenzione: le votazioni sono aperte a tutti fino al 15 dicembre 2026, mentre la classifica finale sarà comunicata solo a febbraio 2027.

Classifica provvisoria dei 20 Luoghi del Cuore FAI più votati

A seguire la classifica provvisoria con i 20 luoghi più votati ed amati del FAI per il 2026 con i rispettivi voti:

Lame di Puglia (Bari, Puglia) – 21.801 voti; Grotte Rupestri di Verzino (Crotone, Calabria) – 11.915 voti; Convento dei Frati Cappuccini di Renacavata, Camerino (Macerata, Marche) – 10.192 voti; Villa San Leonardo al Palco (Prato, Toscana) – 6.073 voti; Santuario delle Sette Chiese (Monselice, Padova, Veneto) – 5.849 voti; Ponte San Michele (Paderno d’Adda, Lecco, Lombardia) – 4.606 voti; Cascina Monluè (Milano, Lombardia) – 4.443 voti; Convento di San Domenico (Taggia, Imperia, Liguria) – 3.775 voti; Chiesa di San Giovanni (Portogruaro, Venezia, Veneto) – 3.756 voti; Abbazia Benedettina dei Santi Nicola e Paolo VI (Rodengo Saiano, Brescia, Lombardia) – 3.605 voti; Faro Voltiano (Brunate, Como, Lombardia) – 3.582 voti; Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano (La Spezia, Liguria) – 3.451 voti; Antica Tipografia Masciangelo (Lanciano, Chieti, Abruzzo) – 3.302 voti; Parco dei Rimbocchi (Perugia, Umbria) – 3.217 voti; Villa Pignatelli di Montecalvo (San Giorgio a Cremano, Napoli, Campania) – 3.103 voti; Abbazia della Sacra di San Michele (Sant’Ambrogio di Torino, Piemonte) – 2.823 voti; Villa Romana (Casignana, Reggio Calabria) – 2.815 voti; Parco dell’Hangar Dirigibili (Augusta, Siracusa, Sicilia) – 2.726 voti; Badia San Lorenzo (Casamassima, Bari, Puglia) – 2.622 voti; Spirit de Milan (Milano, Lombardia) – 2.615 voti.

La classifica provvisoria dei 20 luoghi del cuore FAI più amati d'Italia dell'estate 2026 pone l'attenzione sulla bellezza del nostro Paese, ma è anche uno strumento concreto di valorizzazione visto che i luoghi che raggiungono almeno 3.000 voti possono infatti candidare progetti di recupero e concorrere ai contributi economici destinati alla conservazione del patrimonio culturale.