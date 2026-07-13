FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. La Top 100 Walking Cities 2026 premia l’Italia: ecco la città reg...

La Top 100 Walking Cities 2026 premia l’Italia: ecco la città regina delle passeggiate

Roma trionfa nella classifica mondiale Top 100 Walking Cities 2026.
Viaggi13 Luglio 2026 - ore 15:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi13 Luglio 2026 - ore 15:04 - Redatto da Redazione Meteo.it

La piattaforma mondiale GuruWalk ha pubblicato la speciale classifica mondiale Top 100 Walking Cities 2026 dedicata alle città da scoprire passeggiando. Anche quest'anno a trionfare è la città di Roma tallonata da Madrid e Budapest.

Roma è la vincitrice della Top 100 Walking Cities 2026

La città eterna non conosce rivali. Per il terzo anno consecutivo, infatti, Roma trionfa nella speciale Top 100 Walking Cities 2026 delle città da scoprire passeggiando. La piattaforma online GuruWalk ha tenuto conto del parere dei viaggiatori di tutto il mondo che hanno recensito più di 800 città sparse nei cinque continenti.

Roma si conferma per il terzo anno consecutivo la regina delle passeggiate battendo Madrid e Budapest. Un podio tutto europeo che non sorprende più di tanto visto che nella top 100 mondiale ben 72 città prescelte dai viaggiatori sono in Europa. Il motivo? Secondo gli esperti l'Europa domina la classifica per la struttura delle sue città nate e pensate per favorire un turismo lento e sostenibile.

Top 100 Walking Cities 2026: non solo Roma in classifica

Roma è stata scelta anche quest'anno come la regina della classifica della Top 100 Walking Cities 2026 per la storia e le bellezze senza tempo che offre a milioni di turisti in arrivo da ogni parte del mondo. Nella città eterna è possibile passeggiare godendo di capolavori dell'arte come il Colosseo e la Fontana di Trevi entrambi raggiungibili a piedi attraversando strade e palazzi storici.

Una città - museo a cielo aperto che per il terzo anno consecutivo non ha rivali potendo contare su "un’eredità unica che conquista i turisti da oltre 2.700 anni" senza dimenticare che la città può essere facilmente girata a piedi.

Non c'è solo Roma nella Top 100 Walking Cities 2026, visto che nella speciale classifica ci sono diverse città d'Italia. A cominciare da Firenze e Venezia che attirano milioni di turisti da ogni parte del mondo per i loro centri storici facilmente percorribili a piedi, ma anche da Napoli e Milano che brillano per quartieri centrali ed accoglienti.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Perché Roma Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa per il quinto anno consecutivo
    Viaggi13 Luglio 2026

    Perché Roma Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa per il quinto anno consecutivo

    L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma conquista nuovamente l’Aci Europe Award, confermandosi il punto di riferimento tra gli scali europei.
  • I luoghi più freschi d’Italia da visitare in giornata
    Viaggi9 Luglio 2026

    I luoghi più freschi d’Italia da visitare in giornata

    Quali sono i luoghi più freschi d’Italia da visitare in giornata? Ecco alcuni consigli utili.
  • Turismo, Italia regina dell’estate 2026: il Ministero conferma il primato in Europa
    Viaggi7 Luglio 2026

    Turismo, Italia regina dell’estate 2026: il Ministero conferma il primato in Europa

    L'Italia è la regina dell'estate 2026. La conferma arriva dal Ministero del Turismo: 51,2% di prenotazioni delle strutture.
  • Viaggiare in Europa spendendo poco: i 5 Paesi dove dormire con meno di 60 euro a notte
    Viaggi30 Giugno 2026

    Viaggiare in Europa spendendo poco: i 5 Paesi dove dormire con meno di 60 euro a notte

    Con l'aumento dei prezzi organizzare una vacanza è sempre più difficile, in particolare in Europa. Ecco 5 Paesi low cost da non perdere.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
Tendenza13 Luglio 2026
Meteo: l'ondata di calore prosegue per tutta la settimana! Nord più instabile, Centro-Sud rovente
L'ondata di calore insiste e si fa più intensa nel corso della settimana, con il Centro-Sud e le Isole roventi. Più oscillazioni termiche al Nord
Meteo, ondata di caldo a oltranza: la tendenza dal 15 luglio
Tendenza12 Luglio 2026
Meteo, ondata di caldo a oltranza: la tendenza dal 15 luglio
L'ondata di caldo in atto tenderà ad intensificarsi da metà settimana con valori oltre i 40 gradi. Zero termico a 5000 metri di quota. La tendenza meteo
Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna
Tendenza11 Luglio 2026
Meteo, ondata di caldo: la prossima settimana verso i 45 gradi in Sardegna
Si profila una settimana rovente per l'Italia: picchi di 40 gradi al centro-sud e fino ai 45 sulla Sardegna. Caldo afoso al Nord. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Luglio ore 15:46

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154