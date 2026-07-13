La Top 100 Walking Cities 2026 premia l’Italia: ecco la città regina delle passeggiate

La piattaforma mondiale GuruWalk ha pubblicato la speciale classifica mondiale Top 100 Walking Cities 2026 dedicata alle città da scoprire passeggiando. Anche quest'anno a trionfare è la città di Roma tallonata da Madrid e Budapest.

Roma è la vincitrice della Top 100 Walking Cities 2026

La città eterna non conosce rivali. Per il terzo anno consecutivo, infatti, Roma trionfa nella speciale Top 100 Walking Cities 2026 delle città da scoprire passeggiando. La piattaforma online GuruWalk ha tenuto conto del parere dei viaggiatori di tutto il mondo che hanno recensito più di 800 città sparse nei cinque continenti.

Roma si conferma per il terzo anno consecutivo la regina delle passeggiate battendo Madrid e Budapest. Un podio tutto europeo che non sorprende più di tanto visto che nella top 100 mondiale ben 72 città prescelte dai viaggiatori sono in Europa. Il motivo? Secondo gli esperti l'Europa domina la classifica per la struttura delle sue città nate e pensate per favorire un turismo lento e sostenibile.

Top 100 Walking Cities 2026: non solo Roma in classifica

Roma è stata scelta anche quest'anno come la regina della classifica della Top 100 Walking Cities 2026 per la storia e le bellezze senza tempo che offre a milioni di turisti in arrivo da ogni parte del mondo. Nella città eterna è possibile passeggiare godendo di capolavori dell'arte come il Colosseo e la Fontana di Trevi entrambi raggiungibili a piedi attraversando strade e palazzi storici.

Una città - museo a cielo aperto che per il terzo anno consecutivo non ha rivali potendo contare su "un’eredità unica che conquista i turisti da oltre 2.700 anni" senza dimenticare che la città può essere facilmente girata a piedi.

Non c'è solo Roma nella Top 100 Walking Cities 2026, visto che nella speciale classifica ci sono diverse città d'Italia. A cominciare da Firenze e Venezia che attirano milioni di turisti da ogni parte del mondo per i loro centri storici facilmente percorribili a piedi, ma anche da Napoli e Milano che brillano per quartieri centrali ed accoglienti.