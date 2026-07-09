I luoghi più freschi d’Italia da visitare in giornata

Quali sono i luoghi più freschi d'Italia da visitare in una giornata per una fuga dal caldo? Quando le temperature continuano a salire e l'afa non dà tregua, oltre che andare al mare, si può spaziare tra Alpi e Appennini.

Esistono piccoli borghi che, grazie all'altitudine e al contesto naturale, offrono un clima decisamente più mite anche durante le giornate più torride. Quali sono? Ecco l'elenco

Luoghi più freschi per una fuga dal caldo: Courmayeur e Resia

Per una bella fuga dal caldo, Courmayeur è la meta ideale. Al fresco ai piedi del Monte Bianco, tra ghiacciai e natura, ci si immerge in un paesaggio unico e magico con temperature gradevoli anche in piena estate. Si possono effettuare escursioni, passeggiate panoramiche, percorsi in mountain bike e attività sportive come il rafting.

Altra meta? Resia e il lago con il campanile che emerge dall'acqua. È questo il simbolo del posto. Quasi impossibile non cercare di visitarlo almeno una volta nella vita. Si tratta dell'unico resto dell'antico paese di Curon, sommerso negli anni Cinquanta dopo la costruzione della diga.

Alternative? Madonna di Campiglio, la Valmalenco e le Sorgenti del Piave.

Ecco come fuggire dal caldo: le località in giro per l'Italia

Cosa offre il Piemonte? Nonostante in Regione si siano battuti molti record a causa del grande caldo degli ultimi giorni, si può fuggire dall'afa andando a Limone Piemonte, ovvero una delle località montane più amate ricca di bellissimi e profumati prati in fiore, boschi e sentieri capaci di attirare escursionisti e ciclisti.

Dal Nord al Sud. Chi vuole fuggire in una località più fresca può recarsi anche nella bellissima Castelluccio di Norcia, tra la fioritura e i Monti Sibillini. Tra maggio e luglio l'altopiano offre un panorama che appare come un mosaico di colori.

Alta montagna e laghi offrono grandi opportunità per gli amanti del panorama, ma anche per chi pratica sport e vuole anche solo camminare, andare in bicicletta o arrampicare. Più si sale e più l'aria è fresca.

I borghi che si incontrano sono tutti caratteristici e ricchi di cose da scoprire. In giro per l'Italia, oltre a quelli sopra menzionati, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ci sono molte mete ancora da scoprire che sono veri e propri tesori e racchiudono magie e bellezze del nostro territorio.