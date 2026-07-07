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Turismo, Italia regina dell’estate 2026: il Ministero conferma il primato in Europa

L'Italia è la meta più ricercate dell'estate 2026. La conferma arriva dal Ministero del Turismo: 51,2% di prenotazioni delle strutture.
Viaggi7 Luglio 2026 - ore 11:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi7 Luglio 2026 - ore 11:07 - Redatto da Redazione Meteo.it

L'Italia è la meta più richiesta dell'estate 2026. Con il 51,2% delle prenotazioni online già effettuate delle strutture ricettive, il nostro Paese trionfa sugli altri stati europei con un boom di richieste da parte di turisti e viaggiatori per le vacanze estive. La conferma arriva anche dall'Ufficio di Statistica del ministero del Turismo.

Italia primeggia in Europa: boom di prenotazioni per l'estate 2026

La bellezza dell'Italia conquista un nuovo primato: è la regina dell'estate 2026. Con le vacanze estive appena iniziate, l'Italia è la meta preferita dai turisti con un boom di prenotazioni che hanno raggiunto il 51,2% delle strutture online già prenotate. «L'estate del 2026 si conferma un successo per il turismo in Italia, con un tasso di saturazione Ota del 51,2%, superiore a competitor come Spagna e Francia. L'incremento delle ricerche aeree del 26% rispetto all'anno scorso, unito a un aumento della capacità aerea, dimostra un forte interesse internazionale per il nostro Paese» - ha commentato Gianmarco Mazzi, il ministro del Turismo.

Al secondo posto troviamo la Spagna con il 42,8% seguita dalla Francia con il 32,9%. Tra le regioni più richieste in Italia c'è il Veneto che, secondo i dati dell'Ufficio di Statistica del ministero del Turismo, registra 57,5% di strutture prenotate tallonata dall'Emilia Romagna con il 56,7%. A seguire la provincia autonoma di Trento con il 55,7%, la provincia autonoma di Bolzano con il 54,9%, Friuli Venezia Giulia con il 53,7%, Sicilia con il 53,3% e Toscana con il 52,5%. I dati di saturazione nazionale per il mese di giugno e luglio hanno registrato un notevole aumento se confrontato ai mesi dello scorso anno con una crescita del 13,4% a giugno e del 10% a luglio.

Italia è la meta più richiesta dell'estate 2026: +26% ricerca voli

«L'Italia mantiene il suo primato di meta privilegiata per i visitatori di tutto il mondo. Un risultato frutto di un costante lavoro di squadra tra governo, imprese e operatori del settore. Ne siamo orgogliosi e guardiamo al futuro con ottimismo» ha aggiunto Gianmarco Mazzi, il ministro del Turismo. Il ministero del Turismo, infatti, ha registrato un boom di richieste da parte dei visitatori internazionali con una crescita del 26% nella ricerca dei voli rispetto allo scorso anno.

Nel dettaglio: la ricerca di voli per destinazioni in Italia hanno sfiorato il +76% in Polonia, il +66% in Germania e il +48% in Spagna. Un incremento notevole nei parametri di ricerca reso possibile anche dalla crescita del +14% di voli diretti per l'Italia che svetta di gran lunga sugli altri Stati dell'Unione Europea. Il boom di richieste voli per l'Italia riguarda il periodo tra il 14 e 16 agosto con un +17% rispetto allo scorso anno.

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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Luglio ore 11:07

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