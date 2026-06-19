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Dove viaggiare da sola nel 2026, le destinazioni più sicure e affascinanti per le donne

Sempre più donne scelgono di viaggiare da sole e per il 2026 destinazioni come Costa Rica, Giappone, Portogallo, Grecia, Nuova Zelanda e altri Paesi si confermano tra le mete più consigliate.
Viaggi19 Giugno 2026 - ore 08:55 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi19 Giugno 2026 - ore 08:55 - Redatto da Redazione Meteo.it

Per molte donne la sicurezza resta un fattore decisivo nella scelta di un viaggio, soprattutto quando si tratta di partire da sole. Negli ultimi anni, tuttavia, il turismo femminile in solitaria è cresciuto notevolmente grazie a una maggiore disponibilità di informazioni, servizi dedicati e reti di supporto tra viaggiatrici.

Anche se nessun luogo può essere considerato totalmente privo di rischi, esistono destinazioni che garantiscono un ambiente più sereno grazie a elevati livelli di sicurezza, servizi efficienti e un’atmosfera accogliente.

Le 15 destinazioni migliori per le donne per viaggiare da sole, la classifica

Viaggiare da sole è una scelta sempre più diffusa tra le donne che desiderano vivere nuove esperienze in piena libertà. Tra le destinazioni più consigliate per il 2026 spicca la Costa Rica, perfetta per chi ama natura, avventura e paesaggi incontaminati.

La Francia continua a conquistare grazie al fascino delle sue città e alla possibilità di esplorare luoghi ricchi di cultura in totale autonomia. Le Filippine attirano le viaggiatrici per le loro splendide isole, i costi accessibili e l’atmosfera internazionale. L’Inghilterra offre un mix equilibrato di storia, natura e collegamenti efficienti, mentre la Svezia è apprezzata per la qualità della vita e il senso di sicurezza.

Il Giappone resta una delle mete più affidabili per chi affronta il primo viaggio in solitaria grazie all’ordine e all’efficienza dei servizi. La Grecia unisce mare cristallino, patrimonio storico e accoglienza calorosa.

La Nuova Zelanda è ideale per chi sogna grandi spazi aperti e itinerari immersi nella natura, mentre l’Irlanda affascina con città vivaci e scenari mozzafiato. Anche il Vietnam rappresenta una scelta sempre più popolare grazie ai prezzi contenuti, alla ricchezza culturale e alla facilità di spostamento.

Tra le destinazioni più interessanti per le donne che viaggiano da sole nel 2026 spicca il Portogallo, apprezzato per l’atmosfera internazionale, la sicurezza e la vivace comunità di viaggiatori e professionisti da remoto. Anche Praga continua a conquistare grazie al suo fascino storico, ai costi contenuti e alla facilità con cui è possibile visitare la città in autonomia.

Le regole per viaggiare sicuri

Quando si decide di affrontare un viaggio da sole, una buona preparazione può fare la differenza e aiutare a vivere l’esperienza con maggiore serenità.

È utile salvare copie elettroniche di passaporto, carta d’identità e altri documenti importanti, così da averli sempre a disposizione in caso di necessità. Sottoscrivere una polizza assicurativa adeguata permette inoltre di affrontare eventuali imprevisti con maggiore tranquillità.

Prima della partenza è consigliabile informarsi sulle tradizioni, le regole e le abitudini del Paese che si intende visitare, per muoversi con maggiore consapevolezza.

Anche la tecnologia può essere un valido supporto: mappe utilizzabili senza connessione internet, sistemi per condividere la propria posizione con persone fidate e un’organizzazione di base degli itinerari contribuiscono a rendere gli spostamenti più semplici e sicuri.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Giugno ore 12:38

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