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Le 25 migliori spiagge del mondo nel 2026: c'è anche un paradiso italiano

Le 25 spiagge più belle del mondo nel 2026: la nuova classifica premia anche un gioiello italiano.
Viaggi29 Luglio 2026 - ore 13:18 - Redatto da Redazione Meteo.it
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La spiaggia di Su Giudeu in Sardegna.

Stabilire quale sia la spiaggia più bella del mondo è una sfida, considerando l'enorme estensione delle coste presenti sul pianeta. Per individuare le località più spettacolari, Beach.com ha elaborato il Global Beach Index 2026, una classifica basata sul parere di esperti, dati scientifici e migliaia di recensioni dei viaggiatori.

L’analisi ha preso in esame la qualità delle acque, il monitoraggio ambientale, l’accessibilità, il clima, i servizi e l’esperienza complessiva offerta ai visitatori. Al termine dello studio sono state selezionate 25 spiagge situate di 14 diversi Paesi, tra destinazioni tropicali, mediterranee e oceaniche.

25 migliori spiagge del mondo nel 2026, la classifica

Al vertice del Global Beach Index 2026 si trova Trunk Bay, sull’isola di St. John, nelle Isole Vergini Americane, considerata la spiaggia più bella del mondo grazie alle sue acque limpide, alla sabbia chiarissima e allo straordinario scenario naturale che la circonda. Secondo l’analisi, il clima permette di godere di questa destinazione per gran parte dell’anno, con i mesi tra aprile e giugno ritenuti i migliori.

Al secondo posto si classifica Elafonissi, sull’isola greca di Creta, celebre per la sua sabbia dalle sfumature rosa e per il mare trasparente che richiama visitatori da ogni parte del mondo. La terza posizione è occupata da Grace Bay, nelle Isole Turks e Caicos, famosa per il suo mare turchese e per la barriera corallina che mantiene l’acqua calma e cristallina.

Ai piedi del podio c’è Flamenco Beach, sull’isola di Culebra (Porto Rico), apprezzata per la sabbia bianca, i fondali bassi ideali per le famiglie e per gli amanti dello snorkeling, oltre ai caratteristici carri armati ricoperti di graffiti che sono diventati uno dei simboli della spiaggia.

A completare la Top 5 è Zlatni Rat, nota anche come Corno d’Oro, sull’isola croata di Brač, famosa per la sua particolare lingua di ciottoli che cambia forma e direzione in base al vento e alle correnti marine. La qualità delle acque, la facilità di accesso e gli ottimi servizi hanno contribuito a renderla una delle mete balneari più amate dell’Adriatico e tra le migliori al mondo.

La spiaggia italiana presente in classifica

Anche l’Italia trova spazio nella prestigiosa classifica delle spiagge più belle del mondo grazie a Su Giudeu, una delle località più affascinanti della Sardegna meridionale, situata a Chia nel comune di Domus de Maria, in provincia di Cagliari.

La spiaggia si è classificata al 19° posto del Global Beach Index 2026, distinguendosi soprattutto per l’elevata soddisfazione espressa dai visitatori e per l’esperienza complessiva giudicata eccellente dagli esperti.

Su Giudeu conquista con la sua ampia distesa di sabbia bianca, il mare cristallino dalle sfumature turchesi e i fondali bassi, ideali per il relax e per le famiglie. Uno dei suoi elementi più caratteristici è il piccolo isolotto situato di fronte alla costa, raggiungibile a piedi quando il livello del mare lo permette.

A rendere ancora più suggestivo il paesaggio contribuiscono le dune ricoperte di vegetazione mediterranea e il vicino stagno, habitat naturale dove è possibile ammirare anche i fenicotteri rosa.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Luglio ore 16:37

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