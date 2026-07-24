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La classifica delle 30 spiagge più amate d'Italia: ecco i paradisi da non perdere

Dalla Sardegna, che domina la classifica con 22 spiagge, fino a Sicilia, Calabria, Puglia, Liguria, Toscana e Campania: ecco le mete balneari italiane più apprezzate.
Viaggi24 Luglio 2026 - ore 17:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Quando si pensa a una vacanza da sogno, l'immagine che viene subito in mente è quella di spiagge con sabbia chiara e mare trasparente. Per trovare scenari di questo tipo non è necessario andare all'estero, perché anche l'Italia offre località balneari di straordinaria bellezza. A confermarlo è una ricerca realizzata da Holidu, che ha analizzato le valutazioni e le recensioni pubblicate dagli utenti su Google Maps. Incrociando questi dati è stata stilata la classifica delle 30 spiagge italiane più apprezzate del 2025. La graduatoria premia le mete che hanno conquistato il maggior consenso tra i visitatori, diventando le preferite per una vacanza all'insegna del relax e del mare.

Le 30 spiagge più amate d'Italia, ecco la classifica

La classifica delle spiagge italiane più apprezzate del 2025 vede al primo posto la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che continua a conquistare migliaia di visitatori grazie alle sue acque limpide e ai giudizi estremamente positivi ricevuti online. Alle sue spalle si trova Cala Mariolu, sulla costa di Baunei, in Sardegna, seguita dalla celebre spiaggia di Tuerredda, nel sud dell'isola, che si distingue per l'elevatissimo numero di recensioni lasciate dai turisti.

La Sardegna domina nettamente la graduatoria, occupando gran parte delle prime trenta posizioni con località rinomate come Is Arutas, Porto Giunco, Su Giudeu, Mari Pintau, Piscinas e Punta Molentis. Questo risultato conferma l'eccellente qualità delle sue coste, apprezzate in ogni angolo dell'isola e non solo nelle mete più famose. La classifica comprende anche spiagge di altre regioni italiane, ognuna con caratteristiche paesaggistiche uniche. La Calabria è rappresentata dalla spiaggia dell'Arcomagno e dalla Rotonda di Tropea, due destinazioni molto amate per la bellezza del mare e del panorama.

Tra le mete premiate figura anche Boccadasse, l'antico borgo marinaro di Genova, che conserva ancora oggi il suo fascino caratteristico. La Toscana entra in graduatoria grazie alla Spiaggia di Cavoli, sull'Isola d'Elba, mentre la Campania è presente con i Bagni della Regina Giovanna, a Sorrento, dimostrando che anche una suggestiva costa rocciosa può diventare una delle destinazioni balneari più amate d'Italia.

Anche la Puglia tra le regioni con le spiagge più amate

Anche nel 2026 la Puglia si conferma una delle regioni più amate per le vacanze al mare, ma nella classifica delle 30 spiagge italiane più apprezzate elaborata da Holidu sulla base delle recensioni di Google Maps compare una sola località. Si tratta di Porto Selvaggio, nel territorio di Nardò, che conquista il 30° posto grazie agli ottimi giudizi espressi dai visitatori. Rispetto alla precedente edizione, esce invece dalla graduatoria la spiaggia di San Pietro in Bevagna, che non è riuscita a confermarsi tra le prime trenta. Il risultato evidenzia quanto sia competitivo il ranking, influenzato dal numero di recensioni e dalle valutazioni lasciate dagli utenti. Porto Selvaggio continua comunque a rappresentare una delle destinazioni balneari più apprezzate della regione, grazie alla sua natura incontaminata, alla pineta che si estende fino alla costa e al mare limpido che caratterizza il litorale ionico. 

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Ultimo aggiornamento Venerdì 24 Luglio ore 20:53

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