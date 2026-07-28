La spiaggia più bella d’Europa per l’estate 2026: non è in Italia né in Grecia, ecco la destinazione al primo posto

Qual è la spiaggia più bella d'Europa nel 2026? Scopriamo la vincitrice della classifica di Quotezone che ha premiato una meta davvero speciale e poco nota al grande pubblico.

Mogren Beach, a Budva, Montenegro è la spiaggia più bella di tutta Europa nel 2026

L'estate è da sempre sinonimo di spiagge, sole e mare per milioni di turisti e viaggiatori. Quando si pensa al mare la mente corre subito a Paesi noti per spiagge da sogno e fondali cristallini come la Spagna, l'Italia e la Grecia. In realtà la spiaggia più bella del 2026 secondo Quotezone non è in nessuno di questi Paesi, ma bensì in Montenegro. Proprio così la Mogren Beach, a Budva, è stata eletta la spiaggia più bella di tutta Europa per l'estate 2026! Il primo posto è stato assegnato dalla speciale classifica di Quotezone che ha premiato questa spiaggia da sogno per una serie di fattori come: il paesaggio, i prezzi contenuti e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Si tratta di un risultato che sorprende, ma la Mogren Beach non è solo una delle spiagge più note di Budva, in Montenegro, ma un piccolo paradiso terrestre dove è possibile trascorrere una vacanza all'insegna del relax senza spendere una fortuna. La classifica speciale pubblicata dal sito di comparazione assicurativa Quotezone ha analizzato dieci delle spiagge più note e conosciute in Europa confrontandone una serie di parametri. A cominciare dalla temperature media delle acque durante il periodo estivo, ma anche il costo delle strutture alberghiere, il prezzo dei pasti, la distanza tra gli aeroporti e le recensioni dei viaggiatori. L'obiettivo di Quotezone era eleggere la miglior spiaggia d'Europa tenendo conto della bellezza naturale, ma anche dei prezzi e dell'accessibilità.

La classifica di Quotezone delle spiagge più belle in Europa nell'estate 2026

Se la spiaggia di Mogren Beach a Budva, una delle città costiere più affascinanti del Montenegro conquista la corona di spiaggia più bella in Europa nell'estate 2026 al secondo posto troviamo la Nissi Beach, la spiaggia di Ayia Napa, sull'isola di Cipro. Si tratta di una spiaggia estesa per 500 metri con acqua limpida e cristallina da conquistare la bandiera blu. Al terzo posto, invece, c'è Playa de Maspalomas, sull’isola di Gran Canaria, famosa in tutto il mondo per lo splendido panorama di dune. Spulciando la classifica troviamo anche l'Italia con la meravigliosa spiaggia La Pelosa, situata a Stintino, nel nord-ovest della Sardegna.

Ecco la classifica completa delle spiagge più belle in Europa nell'estate 2026 secondo Quotezone: