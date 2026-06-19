Vacanze estive: dalle spiagge alle città ecco le mete più gettonate

Dove andare in vacanza quest'estate? L'offerta turistica ampia e variegata offre soluzioni per ogni tipo di viaggiatore: dalle spiagge alle città d'arte, passando per località che consentono di fare una full immersion nella natura, ecco le mete più gettonate per le vacanze estive 2026.

Le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze

Se durante l'anno abbiamo avuto qualche festività e ponte lungo che ci hanno consentito di organizzare (anche in fretta) una gita fuori porta, le vacanze estive richiedono un'attenzione particolare e meticolosità nella programmazione.

Sono molti gli italiani che hanno già scelto la loro destinazione per i mesi estivi e, proprio grazie ai dati sulle prenotazioni elaborati da eDreams e riferiti al periodo gennaio-maggio, è possibile tracciare una mappa delle località preferite dai nostri connazionali. Tra le destinazioni più gettonate troviamo le immancabili località balneari, chi non rinuncia ai city break e anche qualche destinazione un po' più insolita.

Destinazioni europee regine dell'estate 2026

I dati forniti da eDreams parlano fin troppo chiaro: il 74% dei turisti italiani ha scelto una meta europea a breve raggio. Sarà ancora una volta la Spagna ad accaparrarsi il maggior numero di vacanzieri (con il 23% delle prenotazioni) seguita dall'Italia (19%) e dalla Grecia (16%).

Barcellona è la città più richiesta, seguita da Ibiza, Olbia, Catania e Tirana. Nella top ten figurano anche Parigi, Mykonos, Zante, Palma di Maiorca e Valencia.

Analizzando le destinazioni più gettonate emerge ancora una volta il desiderio di moltissimi italiani, che per staccare la spina scelgono un mix tra mare, movida e patrimonio culturale, senza doversi accollare migliaia di chilometri.

Se da un lato la top ten non riserva grandissime sorprese e vede destinazioni ormai familiari, dall'altro spiccano anche località meno scontate.

Le mete emergenti dell'estate 2026

I dati sulle prenotazioni effettuate nei primi mesi del 2026 mostrano anche alcune città che si stanno affermando velocemente nell'universo dei vacanzieri: rispetto all'estate 2025 Alicante ha fatto registrare l'88% di prenotazioni in più, seguita da Siviglia (+62%) e Cagliari (+56%).

Ci sono poi altre mete che rappresentano delle vere e proprie sorprese, e tra queste troviamo Torino, che guida la classifica delle mete emergenti con un aumento di prenotazioni del 167% rispetto allo scorso anno. A conquistare il cuore dei vacanzieri che hanno già scelto di trascorrere le ferie nel capoluogo piemontese è quel mix di cultura, gastronomia ed eventi che la città offre.

Oltre confine invece il titolo di meta turistica emergente spetta a Stoccolma, che vede una crescita del 26%, affermandosi una delle mete nordiche più amate del 2026. Il trend in crescita della città svedese è da ricercare nel fatto che molti turisti, per combattere le temperature sempre più bollenti dell'Europa meridionale, iniziano a puntare su alternative più fresche.