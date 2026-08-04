FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Vacanze ad agosto 2026, servono almeno 1.000 euro a persona: quan...

Vacanze ad agosto 2026, servono almeno 1.000 euro a persona: quanto costano alloggio e trasporti

Sempre meno persone viaggiano nel mese di agosto: nel 2026 meno del 40% delle persone hanno organizzato una vacanza in questo periodo. Perché?
Viaggi4 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi4 Agosto 2026 - ore 10:00 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Agosto è da sempre considerato il mese ideale delle vacanze estive per gli italiani. Lo stop obbligato di diversi uffici e la possibilità di unire le ferie alla chiusura aziendale è sempre stato uno dei motivi del boom di prenotazioni. Nel 2026 si registra una controtendenza considerando i dati condivisi da Facile.it: meno del 40% degli intervistati ha prenotato una vacanza ad agosto 2026.

Agosto 2026, vacanze in calo per gli italiani: perché?

La combo vacanze ed agosto registra un brusco calo nel 2026. Secondo gli italiani intervistati da Facile.it meno del 40% ha deciso di non partire quest'anno complice l'aumento generale dei prezzi. Oramai tutto costa di più: dal trasporto al noleggio auto fino al prezzo degli alloggi considerando che il mese di agosto rientra da sempre in altissima stagione. A peggiorare il tutto quest'anno anche la situazione geopolitica che ha fatto incrementare il prezzo di energia e carburante che pesa gravemente su consumatori.

I dati condivisi da Facile.it parlano chiaro: 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 hanno preferito partire a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni hanno prenotato per settembre.

Il mese di agosto è oramai in netto calo per via dei prezzi visto che, considerando trasporti ed alloggio, per le vacanze 2026 sono necessari circa 1000 euro a testa. Una cifra che ha spinto milioni di persone a richiedere un prestito personale visto che nei primi mesi del 2026 sono stati richiesti finanziamenti fino a 170 milioni di euro.

Vacanze 2026, le scelte dei viaggiatori

Ma quali sono le località di vacanza prescelte dai viaggiatori nell'estate 2026? La maggior parte degli intervistati ha scelto l'Italia per trascorrere le ferie, mentre 6,2 milioni di persone andranno in Europa. Tra le mete più amate ci sono: SpagnaGrecia Francia. Non mancheranno gli amanti dei viaggi a lunga percorrenza tra Asia (2,1%), America Latina (1,9%) e Medio Oriente (1,4%).

Per quanto riguarda il soggiorno, la scelta ricade sulle case vacanze con 7,6 milioni di italiani. Una scelta non casuale, visto che la casa vacanza consente di abbattere i costi di alloggio e accessori. Infine quasi 2 milioni sono gli italiani che per risparmiare scenderanno a casa dei genitori per una vacanza low cost. Una cosa è certa: più di 7 milioni di italiani hanno scelto dove trascorrere le vacanze 2026 guidati dal budget economico.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • La Fortezza di Civitella del Tronto riapre al pubblico: come visitarla, anche di notte
    Viaggi31 Luglio 2026

    La Fortezza di Civitella del Tronto riapre al pubblico: come visitarla, anche di notte

    La Fortezza di Civitella di Tronto riapre al pubblico con un ricco programma di eventi: le informazioni su orari e biglietti.
  • Le 25 migliori spiagge del mondo nel 2026: c'è anche un paradiso italiano
    Viaggi29 Luglio 2026

    Le 25 migliori spiagge del mondo nel 2026: c'è anche un paradiso italiano

    Le 25 spiagge più belle del mondo nel 2026: la nuova classifica premia anche un gioiello italiano.
  • Vacanze di Ferragosto: 5 destinazioni low cost con volo e hotel sotto i 500 euro
    Viaggi29 Luglio 2026

    Vacanze di Ferragosto: 5 destinazioni low cost con volo e hotel sotto i 500 euro

    Ecco 5 località perfette per una breve vacanza a Ferragosto economica, con voli e soggiorni a meno di 500 euro a persona.
  • La spiaggia più bella d’Europa per l’estate 2026 non è in Italia né in Grecia
    Viaggi28 Luglio 2026

    La spiaggia più bella d’Europa per l’estate 2026 non è in Italia né in Grecia

    Non è in Italia né tanto meno in Grecia la spiaggia più bella d'Europa 2026: un luogo magico e meno noto conquista la vetta di una classifica.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, la calura non mollerà la presa. I dettagli
Tendenza4 Agosto 2026
Meteo, la calura non mollerà la presa. I dettagli
Dopo una lieve attenuazione al Nord grazie ad un flusso di aria leggermente più fresca, probabile nuovo rinforzo dell’anticiclone africano entro Ferragosto
Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
Tendenza3 Agosto 2026
Meteo: tra 7 e 9 agosto lieve attenuazione della calura! Al Nord rischio temporali
La tendenza meteo da giovedì 6 agosto vede un caldo sempre intenso sull'Italia ma con una parziale e lieve attenuazione tra il 7 e il 9 agosto.
Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
Tendenza2 Agosto 2026
Meteo, prossima settimana prosegue la severa ondata di calore
La calura con dà tregua: le temperature elevate saranno ancora una costante con tutti i disagi conseguenti per l’organismo e l’ambiente. Afa e notti tropicali
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 04 Agosto ore 18:21

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154