Vacanze ad agosto 2026, servono almeno 1.000 euro a persona: quanto costano alloggio e trasporti

Agosto è da sempre considerato il mese ideale delle vacanze estive per gli italiani. Lo stop obbligato di diversi uffici e la possibilità di unire le ferie alla chiusura aziendale è sempre stato uno dei motivi del boom di prenotazioni. Nel 2026 si registra una controtendenza considerando i dati condivisi da Facile.it: meno del 40% degli intervistati ha prenotato una vacanza ad agosto 2026.

Agosto 2026, vacanze in calo per gli italiani: perché?

La combo vacanze ed agosto registra un brusco calo nel 2026. Secondo gli italiani intervistati da Facile.it meno del 40% ha deciso di non partire quest'anno complice l'aumento generale dei prezzi. Oramai tutto costa di più: dal trasporto al noleggio auto fino al prezzo degli alloggi considerando che il mese di agosto rientra da sempre in altissima stagione. A peggiorare il tutto quest'anno anche la situazione geopolitica che ha fatto incrementare il prezzo di energia e carburante che pesa gravemente su consumatori.

I dati condivisi da Facile.it parlano chiaro: 12,3 milioni di vacanzieri su 28.572.325 hanno preferito partire a giugno e luglio, mentre 8,2 milioni hanno prenotato per settembre.

Il mese di agosto è oramai in netto calo per via dei prezzi visto che, considerando trasporti ed alloggio, per le vacanze 2026 sono necessari circa 1000 euro a testa. Una cifra che ha spinto milioni di persone a richiedere un prestito personale visto che nei primi mesi del 2026 sono stati richiesti finanziamenti fino a 170 milioni di euro.

Vacanze 2026, le scelte dei viaggiatori

Ma quali sono le località di vacanza prescelte dai viaggiatori nell'estate 2026? La maggior parte degli intervistati ha scelto l'Italia per trascorrere le ferie, mentre 6,2 milioni di persone andranno in Europa. Tra le mete più amate ci sono: Spagna, Grecia e Francia. Non mancheranno gli amanti dei viaggi a lunga percorrenza tra Asia (2,1%), America Latina (1,9%) e Medio Oriente (1,4%).

Per quanto riguarda il soggiorno, la scelta ricade sulle case vacanze con 7,6 milioni di italiani. Una scelta non casuale, visto che la casa vacanza consente di abbattere i costi di alloggio e accessori. Infine quasi 2 milioni sono gli italiani che per risparmiare scenderanno a casa dei genitori per una vacanza low cost. Una cosa è certa: più di 7 milioni di italiani hanno scelto dove trascorrere le vacanze 2026 guidati dal budget economico.