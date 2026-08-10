FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Vacanze estate 2026: le destinazioni preferite dagli italiani tra...

Vacanze estate 2026: le destinazioni preferite dagli italiani tra mare, montagna e città d’arte

Dove andranno gli italiani per le vacanze estive 2026? La montagna supera il mare.
Viaggi10 Agosto 2026 - ore 17:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi10 Agosto 2026 - ore 17:11 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'estate è da sempre sinonimo di vacanze per milioni di italiani (e non solo). Con la chiusura delle attività nel mese di agosto sono tantissimi gli italiani che decidono di trascorrere qualche giorno all'insegna del relax in località di mare e/o montagna. Scopriamo quali sono le mete più richieste e gettonate dell'estate 2026.

Vacanze estate 2026: Trentino Alto Adige è la regione preferita

L'Italia resta uno dei Paesi più amati e visitati al mondo durante il periodo estivo. Per le vacanze estate 2026 si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni come confermano i dati condividi dalla community Touring. Per l'estate 2026 il 66% degli italiani ha scelto una destinazione italiana, mentre solo il 34% ha preferito una meta straniera, in particolare in Europa. Tra le mete più richieste e gettonate di questa estate 2026 c'è la montagna con il Trentino Alto Adige che è la regione preferita per le vacane estive. A seguire c'è la Sardegna seguita da Toscana e Puglia. Dall'Italia all'Europa con un primato che spetta alla Francia seguita da Spagna, Grecia e Norvegia.

Il 40% degli intervistati ha scelto una località di mare anche se nel 2026 si registra un calo importante nelle preferenze. Cresce, invece, la montagna che dopo diversi anni di stabilità ha registrato nell'estate 2026 un +21% superando anche le città d'arte che registrano il 17% delle preferenze.

Vacanze estate 2026: luglio ed agosto i mesi clou, ma cresce la montagna

L'aumento delle prenotazioni da parte degli italiani nelle località di montagna è una conseguenza anche del cambiamento climatico e delle continue e prolungate ondate di calore che hanno spinto milioni di persone a prediligere località dove poter godere di temperature più miti e vivibili. Un ottimo risultato registrano anche i borghi che, per il secondo anno consecutivo, si attestano al 9% delle preferenze. La scelta dei borghi storici non è casuale, visto che le persone li hanno scelti come meta delle vacanze estate 2026 per la loro bellezza autentica, ma anche la possibilità di godere di natura, paesaggi e autenticità. Non solo, gli intervistati hanno precisato come nei borghi è possibile vivere una vacanza all'insegna del relax, lontani da confusione circondati dalla natura e da una cucina saporita e di alta qualità.

Ma quali sono i mesi preferiti per le vacanze estate 2026? Il primato è diviso ancora tra il mese di luglio ed agosto con il 30% delle preferenze, mentre si registra un lieve incremento a settembre con il 18% degli intervistati. Infine il 2026 è l'anno delle vacanze in famiglia: il 71% ha deciso di partire con il proprio nucleo familiare, mentre solo il 20% con amici e/o parenti. In aumento anche chi decide di viaggiare da solo con una crescita dal 6% del 2019 al 9%.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Vacanze ad agosto 2026, servono almeno 1.000 euro a persona: quanto costano alloggio e trasporti
    Viaggi4 Agosto 2026

    Vacanze ad agosto 2026, servono almeno 1.000 euro a persona: quanto costano alloggio e trasporti

    Sempre meno persone viaggiano nel mese di agosto: nel 2026 meno del 40% delle persone hanno organizzato una vacanza in questo periodo. Perché?
  • La Fortezza di Civitella del Tronto riapre al pubblico: come visitarla, anche di notte
    Viaggi31 Luglio 2026

    La Fortezza di Civitella del Tronto riapre al pubblico: come visitarla, anche di notte

    La Fortezza di Civitella di Tronto riapre al pubblico con un ricco programma di eventi: le informazioni su orari e biglietti.
  • Le 25 migliori spiagge del mondo nel 2026: c'è anche un paradiso italiano
    Viaggi29 Luglio 2026

    Le 25 migliori spiagge del mondo nel 2026: c'è anche un paradiso italiano

    Le 25 spiagge più belle del mondo nel 2026: la nuova classifica premia anche un gioiello italiano.
  • Vacanze di Ferragosto: 5 destinazioni low cost con volo e hotel sotto i 500 euro
    Viaggi29 Luglio 2026

    Vacanze di Ferragosto: 5 destinazioni low cost con volo e hotel sotto i 500 euro

    Ecco 5 località perfette per una breve vacanza a Ferragosto economica, con voli e soggiorni a meno di 500 euro a persona.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza
Tendenza10 Agosto 2026
Meteo, Ferragosto con caldo intenso poi possibile tregua: la tendenza
Caldo opprimente per tutta la settimana di Ferragosto ma dal 17 agosto possibile cambio di scenario a partire dal Centro-nord. La tendenza meteo
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Tendenza9 Agosto 2026
Meteo, caldo e afa ancora protagonisti sull’Italia
Caldo e afa restano ancora protagonisti sull’Italia: l’anticiclone africano domina fino a Ferragosto, poi potrebbe arrivare un primo cambiamento
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Tendenza8 Agosto 2026
Meteo, caldo intenso fino a Ferragosto: anticiclone africano ancora protagonista
Anticiclone africano in rinforzo: caldo intenso in aumento nei prossimi giorni, con valori estremi verso Ferragosto su gran parte d’Italia
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 11 Agosto ore 05:10

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154