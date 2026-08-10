Vacanze estate 2026: le destinazioni preferite dagli italiani tra mare, montagna e città d’arte

L'estate è da sempre sinonimo di vacanze per milioni di italiani (e non solo). Con la chiusura delle attività nel mese di agosto sono tantissimi gli italiani che decidono di trascorrere qualche giorno all'insegna del relax in località di mare e/o montagna. Scopriamo quali sono le mete più richieste e gettonate dell'estate 2026.

Vacanze estate 2026: Trentino Alto Adige è la regione preferita

L'Italia resta uno dei Paesi più amati e visitati al mondo durante il periodo estivo. Per le vacanze estate 2026 si è registrato un vero e proprio boom di prenotazioni come confermano i dati condividi dalla community Touring. Per l'estate 2026 il 66% degli italiani ha scelto una destinazione italiana, mentre solo il 34% ha preferito una meta straniera, in particolare in Europa. Tra le mete più richieste e gettonate di questa estate 2026 c'è la montagna con il Trentino Alto Adige che è la regione preferita per le vacane estive. A seguire c'è la Sardegna seguita da Toscana e Puglia. Dall'Italia all'Europa con un primato che spetta alla Francia seguita da Spagna, Grecia e Norvegia.

Il 40% degli intervistati ha scelto una località di mare anche se nel 2026 si registra un calo importante nelle preferenze. Cresce, invece, la montagna che dopo diversi anni di stabilità ha registrato nell'estate 2026 un +21% superando anche le città d'arte che registrano il 17% delle preferenze.

Vacanze estate 2026: luglio ed agosto i mesi clou, ma cresce la montagna

L'aumento delle prenotazioni da parte degli italiani nelle località di montagna è una conseguenza anche del cambiamento climatico e delle continue e prolungate ondate di calore che hanno spinto milioni di persone a prediligere località dove poter godere di temperature più miti e vivibili. Un ottimo risultato registrano anche i borghi che, per il secondo anno consecutivo, si attestano al 9% delle preferenze. La scelta dei borghi storici non è casuale, visto che le persone li hanno scelti come meta delle vacanze estate 2026 per la loro bellezza autentica, ma anche la possibilità di godere di natura, paesaggi e autenticità. Non solo, gli intervistati hanno precisato come nei borghi è possibile vivere una vacanza all'insegna del relax, lontani da confusione circondati dalla natura e da una cucina saporita e di alta qualità.

Ma quali sono i mesi preferiti per le vacanze estate 2026? Il primato è diviso ancora tra il mese di luglio ed agosto con il 30% delle preferenze, mentre si registra un lieve incremento a settembre con il 18% degli intervistati. Infine il 2026 è l'anno delle vacanze in famiglia: il 71% ha deciso di partire con il proprio nucleo familiare, mentre solo il 20% con amici e/o parenti. In aumento anche chi decide di viaggiare da solo con una crescita dal 6% del 2019 al 9%.