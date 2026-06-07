Meteo, sole e caldo in aumento ma il Nord resta ai margini: le previsioni

In questa prima domenica di giugno l’alta pressione torna gradualmente ad espandersi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, favorendo il ritorno a condizioni per lo più stabili e soleggiate soprattutto al Centro-Sud. Le regioni settentrionali restano invece ai margini dell’anticiclone e risentono del flusso umido atlantico e delle perturbazioni che attraversano l’Europa centrale, favorendo a tratti ancora condizioni di instabilità atmosferica e dunque alcuni episodi temporaleschi. In particolare tra martedì sera e la giornata di mercoledì potrebbe esserci una fase di temporali più diffusi, complice anche il passaggio della coda di una perturbazione atlantica (la n.3 del mese). Dal punto di vista termico, la prima parte della settimana vedrà un generale aumento delle temperature, con valori ben oltre la norma al Centro-Sud e nelle Isole dove si potranno sfiorare i 33-34 gradi. Al Nord le temperature saranno un po’ più altalenanti e le anomalie meno marcate, anche per effetto della maggiore variabilità del tempo, generalmente non superiori ai 29-30 gradi.

Previsioni meteo per domenica 7 giugno

Tempo generalmente stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Da segnalare il passaggio di innocue velature e, nel pomeriggio, lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme attorno ai rilievi, con isolati rovesci o brevi temporali nel settore alpino, su Trentino Alto Adige e nord del Veneto. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, stazionarie al Sud e in Sicilia: generalmente comprese tra 25 e 31 gradi, con punte fino a 32-33 gradi su Calabria e Isole maggiori: si tratta di valori anche di 5-6 gradi superiori alla norma. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di Maestrale al Sud, in Sicilia e sui mari prospicienti, che diverranno mossi.

Previsioni meteo per lunedì 8 giugno

Nuvolosità sparsa fin dal mattino su Alpi e Prealpi, più consistente dal pomeriggio quando si svilupperanno alcuni rovesci o temporali, destinati a proseguire in serata, mentre nella notte non si esclude un coinvolgimento delle pianure lombarde e piemontesi più settentrionali. Sempre nel pomeriggio occasionali brevi acquazzoni anche sull’Appennino settentrionale e su quello centrale tra Abruzzo e Molise. Per il resto tempo stabile, soleggiato e caldo. Temperature: massime in generale lieve aumento. Valori fino a 30 gradi al Nord, oltre i 30 nel resto del Paese, con punte di 33-34 su Sardegna e Sicilia. Venti deboli. Mari calmi o poco mossi.